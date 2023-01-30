"Лицо откушу": дочь Поляковой нарвалась на критику из-за фото – звездная мама вступилась

Дочь Оли Поляковой опубликовала фото из Лондона, где учится, но нарвалась на хейт со стороны подписчиков. Она высказалась о критике, а за нее вступилась и звездная мама.

Дочь певицы Оли Поляковой Маша сейчас находится в Великобритании, где учится в музыкальном колледже. На днях она опубликовала несколько инстаграм-сториз из своей жизни, но за эти кадры ее подвергли критике.

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Маша Полякова пожаловалась на критику

Звездная дочь поделилась, что ее подписчики жалуются на то, что она преподает кадры из жизни, а не только сообщения о войне против Украины. Она ответила, что знает по этому поводу позицию военных, которые находятся на фронте.

Моя немного счастливая жизнь ни кому не интересна, но как объяснял мой очень близкий друг (который сейчас защищает нашу Родину на передовой). "Они воюют с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не иллюзию, а за наши счастливые лица!"

"Ведь постоянно сидеть под обстрелами и видеть в интернете как все плохо, очень сильно убивает боевой дух. Итак, давайте каждый из нас будет дарить хотя бы маленькую улыбку нашим лучшим защитникам. Слава ВСУ", – написала Маша. В публикации девушка также поделилась кадрами с другом (или бойфрендом).

Маша Полякова в Лондоне / Фото с инстаграма девушки



Маша Полякова в Лондоне / Фото с инстаграма девушки

Как за нее вступилась Полякова

Большинство поклонников поддержало Машу по поводу ее сообщения, однако появились и другие комментарии: о том, что девушка "содержанк" и "стерва". Звездная мать Оля Полякова резко вступилась за дочь в социальных сетях, не подбирая слова. "Шм*ра и в инстаграме шм*ра! Прочь со страницы, найду, лицо откушу! А ты вообще дебил, смотри, живешь же", – писала артистка.

Скриншот из инстаграма



Скриншот из инстаграма

Интересно, что так же резко Оля Полякова высказалась об Ани Лорак еще до полномасштабной войны. Она направила обидное сообщение артистке, но сделала это случайно.

"Я пишу: "Ты, какая мразота, какая с*ка, это она вернулась, зала она будет здесь собирать. Ноги кривые, костюмы говно, поет как параша". Наговорила там и отправила. Думаю, что я же Теми отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что отправляю это Ани Лорак. А там такой спич".