Об Украине не вспоминает: дочь Сумской Антонина Паперна засветилась на мероприятии в Москве

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперна продолжает работать в России. На днях она появилась на презентации российского ресурса, запрещенного в Украине.

Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской не рассказала в своих соцсетях об очередном выходе в Москву. Но в российских СМИ появились фотографии с мероприятия, где засветилась Антонина Паперна вместе с мужем-россиянином Владимиром Ягличем, передает 24 Канал.

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Антонина Паперна посетила мероприятие в Москве

В Москве прошла презентация новых проектов российского веб-ресурса "Кинопоиск". На него с 2017 года в Украине наложены санкции, сайт запрещен.

Антонина Паперна предстала перед фотозоной с мужем. Мероприятие посетили и другие российские актеры.

Антонина Паперна с мужем / Фото из соцсетей

Дочь Сумской продолжает работу в России

, что скоро на российском видеосервисе "Кинопоиск" останутся только российские сериалы и фильмы. Ведь ресурс не имеет доступа к новым иностранным лентам. Оттуда исчезают и старые фильмы и сериалы благодаря санкциям, хотя представители "Кинопоиска" обещали, что этого не произойдет. Например, там больше нельзя посмотреть фильмы "1+1", "Властелин Колец", "Маска", сериал "Друзья" и многие другие.

Ольга Сумская многократно пыталась оправдать дочь по поводу того, что она остается в России. Однако украинская актриса уже не комментирует последние новости.