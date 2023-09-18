Об Украине не вспоминает: дочь Сумской Антонина Паперна засветилась на мероприятии в Москве
Дочь Ольги Сумской Антонина Паперна продолжает работать в России. На днях она появилась на презентации российского ресурса, запрещенного в Украине.
Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской не рассказала в своих соцсетях об очередном выходе в Москву. Но в российских СМИ появились фотографии с мероприятия, где засветилась Антонина Паперна вместе с мужем-россиянином Владимиром Ягличем, передает 24 Канал.
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Антонина Паперна посетила мероприятие в Москве
В Москве прошла презентация новых проектов российского веб-ресурса "Кинопоиск". На него с 2017 года в Украине наложены санкции, сайт запрещен.
Антонина Паперна предстала перед фотозоной с мужем. Мероприятие посетили и другие российские актеры.
Дочь Сумской продолжает работу в России
Ольга Сумская многократно пыталась оправдать дочь по поводу того, что она остается в России. Однако украинская актриса уже не комментирует последние новости.
- В частности, в марте Паперна появилась на допремьерном показе мультфильма в России с мужем и дочерью.
- Удивила новость и о том, что Антонина Паперна сыграла главную роль в российском четырехсерийном проекте "Холодное блюдо". Банальная мелодрама должна выйти по российским каналам.