Дочь Мерил Стрип выходит замуж: кто стал ее женихом

Актриса и дочь американской актрисы, обладательницы 3 премий Оскар Мерил Стрип Грейс Гаммер обручилась с британским музыкантом Марком Ронсоном. Пара тщательно скрывала свои отношения.
35-летняя американская актриса Грейс Гаммер выходит замуж во второй раз. Дочь знаменитой Мерил Стрип в минувшие выходные обручилась с 45-летним известным британским музыкантом и композитором Марком Ронсоном. Об этом рассказал сам жених.
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Помолвка Грейс Гаммер и Марка Ронсона
В начале мая этого года начали появляться слухи о помолвке звездной пары. Все потому, что Грейс и Марка встретили на прогулке в Нью-Йорке. На безымянном пальце актрисы заметили большое кольцо.
Я обручился в минувшие выходные. И я помню наш первый поцелуй,
– трогательно сообщил музыкант.
Что известно о романе актрисы и музыканта
- В сентябре 2020 года появилась первая информация о романтических отношениях между дочерью Мерил Стрип и Марком Ронсоном.
- Ограничения из-за пандемии коронавируса помешали в построении отношений. Композитор был вынужден улететь в Великобританию и поддерживать роман на расстоянии.
- Звездная пара тщательно скрывает чувства от публики.
- Отметим. Грейс Гаммер ранее встречалась с другим музыкантом Теем Стретейрном. Пара поженилась в 2019 году, но не прошло и 2 месяца, как они разорвали отношения.