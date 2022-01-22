Дочь Кости Меладзе призналась, общается ли с мачехой Верой Брежневой

Младшая дочь Константина Меладзе Лия уже пробивает дорогу в украинский шоу-бизнес. Она пришла на кастинг "Голоса страны 12" и рассказала об отношениях со звездным отцом и мачехой Верой Брежневой.

С мамой троих своих детей Константин Меладзе развелся в 2013 году, однако не покинул их на произвол судьбы. Он помогает дочерям и сыну финансово и уделяет много времени, когда приезжает в Киев. Его жена Вера Брежнева никак не контактирует ни с Лией, ни с Алисой, ни с Валерием.

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Как дочь Константина Меладзе общается с ним и Верой Брежневой

Мы каждый день общаемся в соцсетях, звоним по телефону друг другу. Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время, каждый вечер я к нему приезжаю,

– поделилась дочь Меладзе.

Девочка добавила, что изредка прилетает к нему в Россию и остается на выходные. Однако они проводят время только вдвоем, вторая жена Меладзе Вера Брежнева не вмешивается в их отношения. При этом Лия уверяет, что никаких ссор у них с певицей не было.

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Я общаюсь только с папой", – рассказала девушка.

Дочь Константина Меладзе Лия / Фото с инстаграма девочки

, что Константин Меладзе поддержал дочь, когда она решила пойти на украинский "Голос страны". Более того, он первый оценил ее талант – Лия напевала что-то в авто, а он заметил, что у нее хорошо получается.