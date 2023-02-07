Дочь Эминема выходит замуж: ей скромно сделали предложение после 7 лет отношений – фото

У американского рэпера Эминема появился зять. Его 27-летняя дочь Хэйли Джейд Скотт сказала "да" бойфренду, с которым встречается с университета. Он сделал ей предложение на выходных.

Хэйли Джейд Скотт известна не только как дочь Эминема, но и как ведущая подкаста Just a Little Shady. У нее 3-миллионная аудитория в инстаграме, поэтому новостью о помолвке она поделилась именно там.

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27-летняя дочь Эминема выходит замуж

В субботу, 4 февраля, девушка стала невестой. Бойфренд Эван Макклинток пригласил ее на свидание, стал на одно колено на красиво освещенной террасе и позвал замуж. Они встречались почти семь лет, с Мичиганского университета, поэтому не удивительно, что Хэйли сразу сказала "да".

Случайный результат выходных. 2.04.23. Я люблю тебя, Эван,

– прокомментировала дочь Эминема.

После помолвки Эван откупорил шампанское, а девушка похвасталась золотым кольцом с бриллиантом овальной огранки. Видимо, предложение стало для нее сюрпризом, ведь на фото она в повседневном образе total black – в кожаной дубленке, джинсах, сапогах на каблуке и с трендовой сумкой.

Дочь Эминема выходит замуж в 27 лет / Фото из инстаграма Хэйли Джейд Скотт

Дочь Эминема выходит замуж в 27 лет / Фото из инстаграма Хэйли Джейд Скотт

Дочь Эминема выходит замуж в 27 лет / Фото из инстаграма Хэйли Джейд Скотт

Стоит отметить, что Эминем в хороших отношениях с женихом Хэйли Джейд Скотт. В одном из интервью он сказал, что детей у пары нет, они просто встречаются, а дочерью он гордится. Рэпер множество раз упоминал ее в своих треках.

Напомним, Хэйли Джейд Скотт – единственная биологическая дочь Эминема от писательницы Ким Скотт, с которой он расстался из-за ее наркотической зависимости. Две другие дочери артиста – 20-летняя Стиви Лейн и 29-летняя Элайн Метерз – приемные.