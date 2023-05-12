Дочь Эминема показала вечеринку на крыше здания в честь своей помолвки: волшебные фото

Единственная родная дочь рэпера Эминема, 27-летняя Хейли Джейд Скотт показала поклонникам, как прошла роскошная вечеринка в честь ее помолвки с Эваном МакКлинтоком. Событие прошло на крыше здания.

Дочь Эминема опубликовала в Instagram романтические кадры этого радостного события. Напомним, что два месяца назад Эван МакКлинток сделал девушке предложение после 7 лет общения.

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Вечеринка по поводу помолвки прошла еще 29 апреля на крыше здания в Детройте.



Дочь Эминема с женихом / Фото с ее инстаграммы

На снимках видно, что в этот особенный день пара одела два разных комплекта одежды, сочетая черный и белый цвета.

Смотрите кадры из помолвки дочери Эминема Хейли Джейд Скотт: фото с ее инстаграммы

Отметим, что пара объявила о помолвке в феврале, когда Гейли показала свое кольцо с бриллиантом. "Репортаж о выходных... 2.4.23 я люблю тебя @evanmcclintock11", – написала дочь Эминема.

В общем, пара в отношениях с 2016 года, а познакомились они во время учебы в университете Мичигана. Эван является руководителем компании по управлению расследованиями в Мичигане.

Следует отметить, что Эминем в хороших отношениях с Хейли Джейд Скотт. В одном из интервью он сказал, что детей у пары нет, они просто встречаются, а дочерью он гордится. Рэпер множество раз упоминал ее в своих треках.

Напомним, Гейли – единственная биологическая дочь Эминема от писательницы Ким Скотт, с которой он расстался из-за ее наркотической зависимости. Две другие дочери артиста – 20-летняя Стиви Лейн и 29-летняя Элайн Метерз – приемные.