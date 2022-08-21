Пришлось украсть, – дочь Елены Кравец прогулялась по Киеву в наряде звездной мамы

19-летняя дочь Елены Кравец – Мария сейчас находится в Киеве. Пока Елена с младшими детьми за границей, ее звездная дочь не упускает возможности примерить гардероб мамы.

Мария также была за границей и только недавно вернулась в Украину. Уже давно она живет сама, но все же наведывается в гости к родителям. Так, во время одного из визитов одолжила у мамы сапоги.

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Дочь Елены Кравец прогулялась по Киеву в ее наряде

Мария опубликовала несколько фото, на которых запечатлена на фоне здания с изображением ЛГБТ-флага. Для прогулки по Киеву девушка надела короткие джинсовые шорты, серый топ и черную oversize рубашку, которую не застегивала. Соединила такую одежду с длинными черными сапогами, которые одолжила у мамы.

Среди аксессуаров образ Марии завершили массивные цепочки, серьги и сумочка. Волосы она уложила ровно и собрала в хвост, оставив только две пряди, которые спадали на лицо. Макияж девушки был в светлых оттенках с акцентом на глазах.

Извини, мама. Пришлось украсть твои сапоги,

– в шутку написала Мария под фото.

Мария Кравец в сапогах матери / Фото из инстаграмма звездной дочери

Реакция Елены Кравец

Звездная мамочка с улыбкой прокомментировала фото Марии. Елена отметила, что ей нужно поскорее возвращаться домой: "Я поняла. Надо возвращаться поскорее". Напомним, сейчас Кравец с двойняшками – Катей и Иваном находится за границей.