Дочь Егорова вспомнила, как послала маме видео с бомбоубежища: что ответила ведущая

Украинская ведущая Стася Ровинская рассказала, как ее мама Снежана Егорова реагировала на правду о войне. Она рассказала цинические реакции матери на фото из Бучи и видео с бомбоубежища.

Украинская ведущая Стася Ровинская откровенно рассказала об отношениях с мамой, Снежаной Егоровой. Она напомнила, что одиозная телезвезда говорила о войне.

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Стася Ровинская о маме Егоровой

Телеведущая призналась, что имела сложные отношения с мамой еще до политических и противоречивых публичных заявлений.

Когда она начала высказываться по поводу войны и поддерживать политику Путина и говорить, что в Украине фашисты, нацисты. Я знаю этого человека, да, он неадекватный, но он никогда не был настолько… Или ему деньги платят за это, или… Ну что с ним произошло. Мне это сложно объяснить,

– поделилась Стася.

"Человек столько времени прожил в Украине, он просто откровенно лжет. Когда человек откровенно лжет, я знаю, что он так никогда не думал, а тут вдруг начал и лжет публично. И ты понимаешь, что это твоя мама, какая бы она там ни была. Была какая-то надежда, что я ей позвоню и она как-то придет в себя", – добавила она.

Как Снежана Егорова реагировала на кадры с войны

Стася Ровинская призналась, что еще в первые дни войны решила написать матери и послала ей видео с бомбоубежища.

Мы были в подвале и мой сын плакал, спал на полу. Я ей послала видео, говорю: "Мы сейчас сидим в подвале, что ты говоришь, что по военным объектам стреляют. Здесь повсюду стреляют". Тогда она ответила: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что теперь, сидите",

– поразила ведущая.

Также Стася не смогла молчать, когда увидела кадры зверств россиян в Буче: "Мне хотелось услышать, что она себе думает. Я просто кричала, она делала вид, что не понимает, что происходит. "А чего ты кричишь? Ты жива, с тобой все хорошо? Ну и все". У меня было разорение. Но после этого у меня нет никаких иллюзий по этому поводу".

Ровинская подозревает, что ее маме неважная семья: "Вообще неважно, что там будет с семьей. У нее мания величия какая-нибудь".