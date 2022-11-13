29-летняя дочь Трампа вышла замуж за бизнесмена: фото с помпезной свадьбы во Флориде

Тиффани, которая является дочерью Дональда Трампа и актрисы Марлы Мэйплз, вышла замуж за американского бизнесмена ливанского происхождения. Свадьбу сыграли в Палм-Бич, Флорида, а на церемонию пригласили все семейство бывшего президента.

25-летний Майкл Булос сделал предложение Тиффани еще в январе 2021 года, однако брак пара заключила только 12 ноября. Пышную церемонию устроили в особняке, где прошло детство невесты. Она пригласила всю родню и устроила семейный праздник, ведь "никогда не делила людей", говорится в источнике.

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Какой была свадьба дочери Трампа с бизнесменом

К венцу 29-летнюю Тиффани вел отец. Она появилась в пышном блестящем платье от ливанского модельера Эли Сааба. Он также одел ее маму Марлу Мэйплз – вторую жену Дональда Трампа, в браке с которой он прожил с 1993 по 1999 год.

Невеста, "одержимая гламуром и блеском", подобрала серьги с бриллиантами и жемчугом, а визажисты сделали ей нежный макияж с бледно-розовой помадой. Интересно, что она заказала 7-футовый торт, похожий на тот, что был на свадьбе ее родителей.

На церемонии во Флориде насчитывалось более 500 человек. Тиффани пригласила даже сводную сестру Иванку и всех братьев – Дональда Трампа-младшего, Беррона и Эрика.

Тиффани Трамп с женихом и родителями на свадьбе / Фото Denis Leon + Co

Тиффани Трамп с отцом на свадьбе / Фото Denis Leon + Co

Тиффани Трамп с мамой на свадьбе / Фото Denis Leon + Co

Тиффани Трамп с отцом и сводными братьями, сестрой / Фото Denis Leon + Co

Что известно об отношениях Тиффани с любимым