Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур ярко отпраздновала 30-летие с родителями

Средняя дочь бывших супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур отпраздновала день рождения. Скаут Уиллис исполнилось 30 лет – этот день она провела в компании звездных родителей.

20 июля актрисе и дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис исполнилось 30 лет. По случаю дня рождения она устроила шумную вечеринку, которая прошла на природе. Фотографии девушка опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Скаут Уиллис отпраздновала день рождения

Средняя дочь знаменитостей пригласила на праздник близких и друзей. Юбилей не смогли пропустить звездные родители – Брюс Уиллис и Деми Мур. Несмотря на развод бывшая пара сохранила теплые и дружеские отношения. Они часто встречаются на семейных застольях.

В день 30-летия Скаут была хорошая погода, поэтому она с подругами наслаждалась праздником в купальнике. Друзья ярко проводили время, играя в теннис, катаясь на бассейне-горке, они много танцевали, а вечером устроили хороводы вокруг костра.

Подписчики Скаут Уиллис, среди которых много звезд, коллег, друзей, присоединяются к поздравлениям в комментариях под фотографиями: