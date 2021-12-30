До сих пор звонят из России, – почему Александра Божика зовут на концерты в Крым и Москву

Украинский скрипач-виртуоз Александр Божик известен во всем мире. Его творчество любят и уважают и в России. Более того, музыканта всячески заманивают в Крым и Москву, но он остается категоричным.

Подобные предложения приходится выслушивать жене Александра Божика Юлии, которая является его продюсером и отвечает за организацию концертов. Каждый раз она отказывает заказчикам из России, хотя те и уверяют, что о выступлении скрипача не узнают ни в Украине, ни в прессе.

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Нам до сих пор звонят из России, зовут приехать к ним с концертами. Они понимают ситуацию, иногда говорят: "Вы не переживайте, никто не будет знать, что вы приехали". Мы этого не хотим, потому что в ситуации, которая сейчас есть, это невозможно и нереально,

– делится Александр Божик.

Скрипач принципиально не ездит на гастроли в Россию и оккупированный Крым, так показывает всему миру, на какой он стороне.

"Я говорю, что нет. Пока Крым не вернется туда, где он должен быть, мы не поедем", – добавляет Божик.

Александр Божик с супругой Юлией / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Как Александр Божик выступал перед Путиным

Около 10 лет назад Александр Божик был участником популярного российского шоу "Минута славы". Он дошел до финала, на котором присутствовал Владимир Путин.

Его показательно привели, он немного послушал участников, на меня тоже попал,

– вспоминает скрипач.

В России он не чувствовал к себе предвзятого отношения и даже гастролировал по стране после финала "Минуты славы". Так продолжалось год-два, но после событий 2014 года Божик разорвал все контракты и вернулся в Украину.

Интервью с Александром и Юлией Божиками в видеоформате: смотрите видео онлайн