Дмитрий Ступка отпраздновал 37-летие в США и помечтал об окончании войны: ему ответили

Украинский актер Дмитрий Ступка отметил день рождения в США и высказался о своей мечте. Пользователи раскритиковали его в сети.

Актер Дмитрий Ступка, несмотря на частую критику в сети, остается за границей. На днях он отпраздновал день рождения – артисту исполнилось 37 лет.

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Дмитрий Ступка отметил 37-летие в США

Актер опубликовал свое фото в день рождения. Он показался в ресторане. В подписи Дмитрий признался, что мечтает о завершении войны.

Вошел в новый этап жизни… Привет, 37. Одно могу сказать я счастлив, любим и люблю! А мечта одна – чтобы скорей закончилась война! Скучаю по вам,

– написал Дмитрий Ступка.



Дмитрий Ступка / Фото из инстаграма Дмитрия Ступки

Пользователи в сети по-разному отреагировали на новое сообщение Ступки в его день рождения. Кто-то обвинил актера в циничности, а кто-то предложил самому приложить завершение войны. На некоторые комментарии именинник отвечал. Заметим, что сейчас нельзя написать ему комментарий – похоже, он отключил эту возможность.

"Вы – яркий пример того, как далеко яблоко может откатиться от дедушкиной яблони. Хорошо, что он не видит, как вы обращаете лангустинов в Штатах, пока настоящие мужчины рубятся насмерть за Украину";

"Лучше и не возвращайся";

"Очень удобно желать окончания войны, сидя с морепродуктами за океаном... Главное, флажок в конце текста поставить";

"Даже не представляю, кто же должен осуществлять вашу мечту. Может, попытаетесь приобщиться сами?";

"Хорошо желать окончания войны, грея аку у океана! Желаю поскорее уйти в забвение и в позор, как другие такие псевдопатриоты";

"Так езжайте в Украину, зачем скучать?! Надеюсь, на этом ваша актерская карьера здесь и закончится".



Скриншот из инстаграма



Скриншот из фесбука

В то же время многие приобщились к поздравлениям Дмитрия с праздником.

"Скорейшей победы";

"С днем рождения, всех благ";

"Мои поздравления, много лет".

Где сейчас Дмитрий Ступка

Украинский актер уехал в США еще до начала полномасштабной войны на Украине. После начала вторжения он чуть-чуть жил в Анталии, затем в Польше, где занимался гуманитарной помощью. Затем он снова вернулся в США.

Ступка зарабатывает за счет мастер-классов, проводит благотворительные мероприятия. Но часто публикует видео с вечеринок, также в его роликах "проскакивают" российские треки. Поэтому Дмитрия часто критикуют.