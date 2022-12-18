"Люди сказали свое слово": согласен ли Дмитрий Шуров с победой TVORCHI на Нацотборе
Музыкальным продюсером Нацотбора 2023 года впервые был Дмитрий Шуров, который рискнул вывести на большую сцену новых артистов и дал второй шанс звездам прошлых лет. Он понимает, почему украинцы отдали максимум TVORCHI, и объяснил это нам.
За кулисами Нацотбора Евровидения-2023 Дмитрий Шуров высказался о победе группы TVORCHI, покорившей украинцев в финале. 24 канал передает, почему за Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка проголосовали больше всего.
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Шуров о победе TVORCHI на Нацотборе
Кто-то спел лучше, кто-то похуже. У кого песня была более готова. Но TVORCHI действительно звучали и выглядели внушительно. И это важно. Люди сказали свое слово, они увидели, что это готовая история, готовый продукт,
– объяснил Дмитрий Шуров выбор Украины.
Он также подчеркнул, что отбор на Евровидение был уникален, потому что песни писались без света, во время тревог, "очень тяжело шел сам процесс". Например, Марина Круть создала свою "Колыбельную" в ночь перед окончанием приема заявок, а военный Moisei, которого "никто не знает", взял в руки скрипку и написал свою первую песню.
"Мне очень хотелось, чтобы финал показал палитру новой музыки. Украинцы вообще очень придирчивая публика. Украинцы привыкли выискивать врагов среди своих, сравнивать. Это хорошо. Но, по моему мнению, сейчас нам нужно просто взять паузу и через некоторое время пересмотреть все эти выступления .Мне кажется, только со временем мы поймем, что сегодня увидели. Это победа новой украинской музыки", – гордо заявил Дмитрий Шуров.
- Напомним, если публика неоднозначно реагировала на новых звезд на отборе, то Pianoбой так комментировал десятку, которую выбрал из Общественного: "По моему мнению, зашибись".
- Шурову также упрекали, что скрипач Moisei в финал протолкнул именно он ведь играл с ним на благотворительных концертах. "Моисей удивил и меня, и многих из команды Общественного, написав и представив конкурентоспособную песню. А финал уже разложит все по местам", – комментировал музыкальный продюсер Нацотбора.