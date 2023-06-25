Счастливы вместе: новая девушка Дмитрия Кулебы засветила романтические фото с любимым

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба редко делится своей личной жизнью. Однако его новая девушка, соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая показали романтические фото с любимым.

Влюбленные вместе посетила свадьбу спикера Кулебы – Гоши Тихого. Это первый публичный выход пары в мир.

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Фото Светлана опубликовала в своих инстаграм-сторис. На снимках они смотрятся очень влюбленными. Кулеба засветился на этих фото в объятиях новой девушки. "Счастливы до безумия", – написала Павелецкая.



Дмитрий Кулеба с новой девушкой / Фото из инстаграм-сторис Светланы

Влюбленные поздравили молодоженов, устроивших свадьбу в гуцульском стиле.

Соучредитель издательства "Книголав" надела на праздничное событие платье, расшитое колосками, и собрала волосы. Образ дополнили лаконичные аксессуары. В то же время Дмитрий Кулеба на свадьбу коллеги надел вышиванку.



Дмитрий Кулеба с новой девушкой / Фото из инстаграм-сторис Светланы

Отметим, что о своих отношениях пара официально объявила в апреле этого года. По случаю дня рождения министра, его избранница показала романтическое фото и отметила его. Однако публично пара нигде не появлялась вместе. Ходят слухи, что их роман продолжается уже давно – еще с 2021 года.



Кулеба засветился на фото девушки / Фото из инстаграммы Светланы

Напомним, в 2022 году Кулеба расстался с супругой, депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой. В прошлом браке у него родились двое детей – сын Егор и дочь Любовь.

К слову, на днях бывшая супруга экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана показала свадебное платье, в которой выходила замуж. Разошлась пара в 2019 году, а известной Анна Богдан стала после участия в шоу "Холостяк-11".