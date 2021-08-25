Дмитрий Комаров с женой надели вышиванки в День Независимости: фото роскошного выхода

Украинский путешественник Дмитрий Комаров два года женат на Мисс Украина-2016 Александре Кучеренко. Однако общие фото супругов до сих пор остаются редкостью. В День Независимости звезды осуществили праздничный выход в вышиванках.

Как и большинство представителей украинского шоу-биза, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко не остались в стороне торжеств к 30 годовщине Независимости. Для редкого появления на публике супруги выбрали роскошные вышиванки от украинского дизайнера Юлии Магдич, которая одевает множество звезд.

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Выход Дмитрия Комарова с женой в День Независимости

38-летний путешественник подобрал темную рубашку с бело-синей вышивкой на груди, манжетах и ​​воротнике. Стильный верх он соединил с джинсами.

Тогда как обладательница титула "Мисс Украина-2016" надела вышитое платье насыщенного синего цвета с обнаженными плечами и широкими рукавами. Наряд Александры украшал массивный орнамент и широкий пояс, который акцентировал внимание на хрупкой талии.

"С Днем независимости, Украина! С праздником каждого украинца! Пусть нас всегда объединяет любовь к нашей стране и друг к другу", – трогательно подписала жена Дмитрия Комарова.

Дмитрий Комаров с женой в вышиванках / Фото из инстаграма Александры Кучеренко



Жена Дмитрия Комарова в вышитом платье / Фото из инстаграма Александры Кучеренко