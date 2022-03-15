Дмитрий Комаров показал, как спасал женщину из разбомбленного дома на Оболони: щемящие фото

Утром 14 марта российский снаряд попал в многоэтажку на Оболони в Киеве. Туда прибыл знаменитый путешественник Дмитрий Комаров. Из сокрушенного дома он с волонтерами вывозил женщину с ее уцелевшими вещами.

Путинская армия не в состоянии взять Киев, поэтому гатит ракетами по мирным домам. На Куреневке сработало ПВО, а на Оболони снаряд попал в 9-этажку. К сожалению, без жертв не обошлось – погиб один человек. Однако прибывший на место взрыва журналист Дмитрий Комаров заявил, что оккупанты разрушили значительно больше жизней.

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Дмитрий Комаров о взрыве на Оболони

Горе принесла русская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных "мечт". Я бывал в Чернобыле и Фукусиме. Я видел, как страшно выглядят дома... Вчера я увидел это дома,

– поделился впечатлениями Дмитрий Комаров.

Ведущего узнала одна из жительниц разбомбленного дома и попросила о помощи: "Димочка, что нам делать, как мне вывезти вещи?". Он быстро вызвал знакомых волонтеров.

"Ребята мгновенно посылают с другого конца города автобус и джип. Мы с волонтерами перевозим женщину и бус уцелевших вещей из взорванного дома на Оболони в другую квартиру", – рассказал Комаров.

Дмитрий Комаров возле разбомбленного дома на Оболони: видео

Дмитрий Комаров возле разбомбленного дома на Оболони: фото

Дмитрий Комаров возле разбомбленного дома на Куреневке: видео

Дмитрий Комаров возле разбомбленного дома на Куреневке: фото

Дмитрий Комаров обратился к "горе-блогерам"

Не работайте на армию России в интернете, сами того не зная. Не работайте корректировщиками огня. Не распространяйте сразу видео в соцсетях, если сняли взрыв и попадание ракеты,

– просит Дмитрий Комаров.

Он добавил, что публиковать такие кадры до сообщений в официальных источниках – это корректировать удары по нам. Поэтому предлагает ввести ответственность за "слив" такой информации и жестко регламентировать доступ людей к таким местам.

Почему нельзя постить фото и видео обстрелов / Инфографика 24 канала​

Полный текст публикаций Дмитрия Комарова:

Хроника войны. 14.03.2022.

Горе принесла русская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных "мечт"…

Я бывал в Чернобыле и Фукусиме. Я видел, как страшно выглядят дома, в которых остановилась жизнь. В один момент. Вчера я увидел это дома. Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети наспех бросили. Все вещи, вся жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено русской армией.

"Димочка, что нам делать, как мне вывезти вещи", – со слезами говорит женщина, узнав меня. Я набираю знакомых волонтеров и прошу помочь. Ребята мгновенно присылают из другого конца города автобус и джип… Мы с волонтерами перевозим женщину и бус уцелевших вещей из взорванного дома на Оболони в другую квартиру.

И несемся на Куреневку. Основная версия: сработало наше ПВО, оградив жилой массив Киева от катастрофических разрушений российским ударом с воздуха. Часть сбитой ракеты с зарядом упала на Куреневке. Обломки собраны. Ведутся следственные действия.

Уважаемые подписчики, большая просьба! Очень важно! Не работайте на армию России в интернете, сами того не зная. Не работайте корректировщиками огня. Не распространяйте сразу видео в соцсетях, если сняли взрыв и попадание ракеты, когда четко читается местность, есть общие планы, узнаваемые объекты, таблички с адресами. Не говорите адрес попадания ракет до сообщения этой информации в официальных источниках. Не помогайте врагу наводить и корректировать удары по нам… Думаю, государству следует вводить ответственность за "слив" такой информации. И жестко регламентировать доступ людей к таким местам.