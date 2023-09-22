Выехал за границу или остался в Украине: где сейчас ведущий "Супермами" Дмитрий Карпачев

Не так давно состоялась премьера шестого сезона долгожданного проекта "Супермама". Шоу снимали уже во время полномасштабного вторжения России в Украину и на 22 сентября в эфир вышло 16 выпусков телепрограммы. Неизменным ведущим шоу был психолог Дмитрий Карпачев. Однако в новом сезоне произошли некоторые перемены.

Раньше психолог лично общался с участницами, давал им рекомендации по воспитанию детей и объявлял победительницу. Однако теперь он общался с ними онлайн. Многих зрителей это озадачило. Итак, в материале 24 Канала мы собрали информацию о том, где находится Дмитрий Карпачев.

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Кто такой Дмитрий Карпачев

Это украинский психолог и телеведущий. В 2009 году он впервые стал психологом-консультантом в шоу "Студия Савика Шустера", выходящего на Первом Национальном. Два года спустя телеканал СТБ пригласил Карпачева стать ведущим программы "Правила жизни", в которой рассматривались различные практические и психологические проблемы, с которыми сталкивается общественность. Темами обсуждения были врачебные ошибки, дедовщина в армии, преимущества и недостатки ранних браков, советы, как уберечься от мошенников и воров.



Дмитрий Карпачев / Фото из инстаграмма психолога

Благодаря высоким рейтингам программы, канал СТБ создал еще один проект с участием психолога. Новое шоу стало адаптацией британского формата "Любимая, мы убиваем детей". Телевизионная карьера Карпачева продолжала развиваться, он стал ведущим других проектов, таких как "Спасите нашу семью", "Детектор лжи", "Беременная в 16", "Один за всех" и т.д.

Где сейчас психолог

Неизвестно где именно сейчас находится Дмитрий Карпачев, но с 24 февраля психолог иногда выходил в прямые эфиры, где общался с подписчиками на разные темы и отвечал на их вопросы. В это время он обычно ехал за рулем автомобиля.

Так, в видео можно заметить авто с украинскими номерами и вывески с надписями на украинском языке. Кроме того, на днях Карпачев несколько изменил формат эфиров. Теперь поклонники видят в кадре не ведущего, а только дорогу. Таким образом, Дмитрий общается с фанами и делает своеобразные "экскурсии" по Киеву.

К тому же в воскресенье, 24 сентября, все желающие смогут встретиться с Карпачевым лично во Львове. Приглашенными гостями мероприятия будут телеведущая Маша Ефросинина и певица KOLA.

Что он говорил о большой войне в Украине

Через 2 дня после начала полномасштабного вторжения Карпачев опубликовал пост о том, как помочь человеку при шоковой психологической травме. Впоследствии он выходил в прямые эфиры в инстаграмме, где общался с подписчиками и делился полезными советами. В большинстве своем посты Дмитрия были на русском языке. Порой Карпачев показывал последствия русско-украинской войны. Так, в своем инстаграмме он опубликовал ролик, как спасатели вытаскивали девочку из-под завалов одного из жилых домов столицы.

В феврале 2023 года Карпачев вышел в прямой эфир и делился с поклонниками советами на украинском языке. Однако все еще выходили посты и видео на русском. Но уже весной психолог начал вести соцсети на украинском.

Отметим, что в программе "Супермама" Дмитрий Карпачев общается на украинском языке.