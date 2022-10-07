Дмитрий Гордон спалил Оксану Марченко и рассказал о ее "особых отношениях" с Путиным

Дмитрий Гордон заявил, что Путину Медведчук не нужен, в то время как в его жене он заинтересован. По словам журналиста, у российского диктатора "особые отношения" с Оксаной Марченко.

В конце сентября госпредателя Медведчука обменяли на 200 защитников "Азовстали" и передали Кремлю. Дмитрий Гордон убежден, что Путин вытащил кума из-за решетки только потому, что об этом его просила Оксана Марченко.

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Дмитрий Гордон об "особых отношениях" Марченко и Путина

Знающие люди говорят мне, что у Путина и жены Медведчука Оксаны Марченко особые отношения. Я пикантно скажу – особые отношения. Впервые об этом говорю,

– выдал Дмитрий Гордон.

Сразу после этого журналист добавил, что "Путину Медведчук не нужен", потому что после 24 февраля до него якобы дошло, что деньгами, которые выделялись на пропаганду "русского мира", кум набивал собственные карманы.

"Медведчук – вор. Это человек, который деньги, выделенные на подрыв Украины, воровал. Ему выделяли рубль, он тратил 30 копеек, наверное, а остальное забирал себе. То есть это человек, который не по целевому назначению использовал средства для подрыва Украины. Путин это знает, конечно же, так же, как и многие кураторы Медведчука в России. Некоторые из них, мы знаем, находятся под домашним арестом до сих пор, потому что Путин был удивлен: "Как это, они же мне все говорили, что мы только зайдем – и все, хлеб, соль, и Украина упадет до ног". Затем стало понятно, что ему показывали потемкинские села и одно из потемкинских – это Медведчук", – считает Дмитрий Гордон.

В комментариях заявление Гордона об "особых отношениях" Марченко и Медведчука прокомментировали так: "Что за кума, что под кумом не была".

Напомним, в отличие от Дмитрия Гордона американский политолог Рамис Юнус считает, что Медведчук – единственный знаковый военнопленный для России, и "стоит" он 5 миллиардов долларов. Все потому, что именно через него проходили огромные деньги, и теперь люди из окружения Путина "хотят с ним разобраться".