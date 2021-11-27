Для эфира "Маски" Настя Каменских надела вуаль: эффектный образ звезды

27 ноября покажут 6 выпуск гипер-шоу "Маска". Одна из звездных детективов – Настя Каменских предстанет перед камерами в роскошном платье и с вуалью.

NK всегда потрясает непревзойденными образами, которые не остаются без внимания публики. Она демонстрирует женственность, нежность, страстность, сексуальность.

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Образ NK с вуалью

Для нового выпуска шоу "Маска" артистка выбрала изысканный и соблазнительный наряд. Черное мини-платье, украшенное камнями и воланами, подчеркнуло декольте исполнительницы. А объемные рукава – тренд, который неизменно дополняет образы мировых звезд уже второй год подряд. Эффектный образ звездный детектив загадочного шоу дополнила мерцающими серьгами и перстнями.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, которые собрала сзади, и сделала акцент в прическе на черной вуали с камнями. Макияж глаз на этот раз сделала сдержанный, а основное внимание сосредоточила на губах, накрасив их помадой сливового цвета.

Сегодня я черная малина – такая же загадочная, как невероятное шоу "Маска",

– прокомментировала Настя новый look.



Настя Каменских с вуалью / Фото пресс-службы телеканала "Украина"



Настя Каменских с вуалью / Фото пресс-службы телеканала "Украина"

Напомним, в одном из эфиров "Маски" красавица появлялась в образе героини сериала "Бумажный дом" – Токио. Тогда она надела яркое платье оранжевого цвета и парик – классическое боб-каре с короткой челкой.