"Для храбрых украинцев, борющихся с тиранией": Стинг спел о холодной войне с россиянами

Британский рок-музыкант Стинг исполнил трек Russians из своего дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles, написанного еще в 1985 году. Он признался, что никогда бы не смог подумать, что песня станет актуальной почти через 40 лет.

Чтобы поддержать украинцев на 11 день войны, Стинг исполнил песню о россиянах. Также он оставил информацию для всех своих поклонников, стремящихся помочь украинцам гуманитарной помощью. В этом деле Стингу помогает польский режиссер Малгожата Шумовская.

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"Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова станет актуальной. Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, протестующих против такого насилия, несмотря на угрозу ареста и заключения. Мы все мы любим своих детей. Остановите войну", – написал Стинг.

Стинг поет трек Russians: видео онлайн

Украинские фанаты искренне поблагодарили мужчину за его проукраинскую позицию. Само же видео почти за сутки просмотрело полмиллиона человек. Стоит добавить, что Стинг неоднократно бывал на Украине с концертами в рамках мировых туров: в 2001, 2011, 2017 и 2018 годах.

Перевод песни Стинга – Russians:

В Европе и Америке возрастает чувство истерики

В ответ на все угрозы

В риторических речах Советов.

Товарищ Хрущев сказал: ”Мы вас похороним”

Я не подпишусь под его словами

Это будет очень невежественно,

Если русские тоже любят своих детей.

Как мне спасти своего сына от смертельной игрушки Оппенгеймера

Здесь нет монополии на здравый смысл

По обеим сторонам политического борьбы

Мы все — люди,

Несмотря на идеологию

Поверьте мне, когда я говорю вам

Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей.

Это не исторический прецедент,

Чтобы вложить в уста президента слова

Это будет не победоносная война,

Это — ложь, в которую мы больше не верим,

Мистер Рейган говорит, что нас защитят

Я не подпишусь под его словами

Поверьте мне, когда я говорю

Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей.

Мы все — люди,

Несмотря на идеологию

Что может спасти нас — тебя и меня?

То, что русские тоже любят своих детей.

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