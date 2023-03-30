Правда или шутка: автор ремикса на "Червону калину" рассказал, сыграл ли песню Дэвид Гетта

В сети стало вирусным видео с концерта знаменитого диджея Дэвида Гетти, на котором он якобы сыграл "Червону калину". Но на самом деле ролик оказался в шутку настоящего автора ремикса.

На днях в сети завирусилось видео со знаменитым диджеем Дэвидом Геттой, который вроде бы исполнял ремикс на "Червону калину" на своем концерте. Но оказалось, что этот ролик – фейк. Об этом рассказал настоящий автор ремикса.

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Заиграл ли Дэвид Гетта "Червону калину"

Музыкант и диджей The Emillio (Эмиль Махмудов) признался, что сделал ремикс на "Червону калину" с товарищем еще год назад, в период борьбы за Киевскую область. Сейчас он решил освежить память о композиции и создал видео с Дэвидом Геттой, подложив звук с трека. Ролик собрал в тиктоке более 1,5 миллиона просмотров.

David Guetta играет ремикс на "Червону Калину". Наверное уже все видели видео с этим заголовком, но хочу признаться, это была шутка, выложенная на моей странице в тикток, которая в дальнейшем стала вирусной в соцсетях. Ремикс действительно существует, мы его сделали вместе с Rafttone год назад, когда Киев и Киевская область были в эпицентре боевых действий.

– сообщил The Emillio.

"Он был создан с мечтами о том, что после победы он будет звучать на всех фестивалях и площадках Украины!" – добавил музыкант.

The Emillio о ролике с Дэвидом Геттой: видео

Как "Червона калина" звучит в Украине и мире