Актер Дэрил Сабара и его жена во второй раз стали родителями: первые фото ребенка

19:10

Американский актер, ставший известным по роли Джуни Кортеза во франшизе "Дети шпионы", Дэрил Сабара вместе с дружной певицей Меган Трейнор во второй раз стали родителями. Звездные супруги рассекретили пол и имя ребенка.