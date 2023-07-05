Актер Дэрил Сабара и его жена во второй раз стали родителями: первые фото ребенка
5 июля 2023, 19:10Читати новину українською
Источник:Меган Трейнор
Американский актер, ставший известным по роли Джуни Кортеза во франшизе "Дети шпионы", Дэрил Сабара вместе с дружной певицей Меган Трейнор во второй раз стали родителями. Звездные супруги рассекретили пол и имя ребенка.
Меган Трейнор 1 июля родила мальчика. Это уже второй сын Меган и Дэрила, первенцу сейчас два года.
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Имя новорожденного малыша
Звездная пара назвала сына Барри Брюса. Малыш весит 3,8 кг.
1 июля на свет появился Барри Брюс Трейнор,
– под фото отметила молодая мама.
Известно, что врачам пришлось сделать кесарево сечение певице.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Знаменитости, которые недавно стали или станут родителями
- Звездные супруги – Кот Гаррингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз. У актеров родилась девочка.
- Голливудская актриса Линдси Логан и ее муж Бадер Шаммас скоро станут родителями первенца. Молодые родители ждут мальчика.
- Дочь голливудского актера Алека Болдвина, Айрленд Болдвин впервые стала мамой. Она родила девочку, которую назвала Голланд.
- Голливудский актер и режиссер Аль Пачино, которому уже 83 года, в четвертый раз стал отцом. Его возлюбленная Нур Альфалла родила ему сина.