Звезда Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Актер Дэниел Рэдклифф, ставший безумно популярным благодаря главной роли в фильмах о Гарри Поттере, впервые станет отцом. Напомним, что пара вместе уже 10 лет.

Уже в конце этого года Дэниел Рэдклифф и его любимая – 38-летняя актриса Эрин Дарк – станут родителями. Пресссекретарь звезды уже подтвердил радостную новость.

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Источник, близкий к паре, рассказал СМИ, что Дэниел и Эрин очень счастливы, что станут родителями. "Они в восторге и не могут дождаться, когда станут семьей из трех человек", – сказал он.

Редклифф и его избранница вместе уже десять лет. Напомним, что пара познакомилась во время совместной работы над фильмом "Убей своих любимых" в 2012 году.

Источник добавил The Sun, что Дэниел очень рад, что станет отцом. "Его отношения с Эрин действительно особые, и все думают, что они будут отличными родителями", – добавил он.

Отметим, что эта новость появилась через день после того, как пара была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Именно эти снимки спровоцировали слухи о беременности актрисы.

К слову, в октябре 2022 года стало известно, что известный актер Дэниел Рэдклифф продал свою квартиру на Манхэттене. Как свидетельствуют местные реестры, стоимость сделки составила 5,3 миллиона долларов.

На площади 227 квадратных метров обустроена просторная гостиная с панорамными окнами, откуда открывается вид на Гудзон, столовую с прилегающей библиотекой и V-образную кухню. Среди частных помещений – 3 спальни, столько же ванных комнат.