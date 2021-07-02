Дядя Жора показал архивные фото со свадьбы: каким шоумен был 20 лет назад

Популярный украинский шоумен Дядя Жора празднует 20-ю годовщину брака. Мужчина обнародовал архивные фото со свадьбы, а также устроил грандиозный праздник. Он вместе с женой во второй раз обменялись обетами и почувствовали эти невероятные эмоции.

Среди знаменитостей есть традиция в годовщину свадьбы устраивать шумный праздник. Дядя Жора и его возлюбленная Наталья Мичковская решили присоединиться к ней через 20 лет после брака.

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Свадьба Дяди Жоры и Натальи Мичковской

В особый день шоумен обнародовал серию архивных фотографий, где показал, каким был в день свадьбы. Мужчина вместе с любимой позировал в свадебных нарядах. На лицах звездного мужчины и его избранницы сияли улыбки. Они оба ждали этого момента, который наконец стал реальностью.

Спасибо тебе за наших детей и за то, что делает меня счастливым! Люблю тебя, люблю вас! Сегодня мы повторим этот праздник! Очень хочется повторить те эмоции, которые мы испытывали 20 лет назад, когда решили создать семью!

– написал под фото Дядя Жора.



Свадьба Дяди Жоры и Натальи Мичковской / Фото с инстаграма Дяди Жоры



Свадьба Дяди Жоры и Натальи Мичковской / Фото с инстаграма Дяди Жоры



Свадьба Дяди Жоры и Натальи Мичковской / Фото с инстаграма Дяди Жоры



Свадьба Дяди Жоры и Натальи Мичковской / Фото с инстаграма Дяди Жоры

Празднование двадцатой годовщины свадьбы

По случаю юбилея знаменитая пара устроила праздник. Сначала супруги отправились в полет над Киевом на вертолете, а затем организовали вечеринку в одном из столичных заведений. Гостей было не много. На праздновании собрались дети, близкие друзья и родные влюбленных.