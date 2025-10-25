Не могу принять эту реальность, – "Мурик" из Green Grey вышел на связь после смерти "Дизеля"

Вокалист группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, более известный как "Мурик", вышел на связь после похорон Андрея Яценко. Он признался, что до сих пор не может принять то, что "Дизеля" больше нет с нами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Дмитрия. Он записал обращение к поклонникам.

Приветствую, уважаемые друзья. Уже четвертое утро подряд, просыпаясь, я не могу принять эту реальность, но нет с нами больше Андрея "Дизеля" Яценко. Вчера мы проводили его в последний путь, но жизнь должна продолжаться и дело должно продолжаться,

– сказал Дмитрий Муравицкий.

Вокалист группы Green Grey подтвердил, что 30 октября в Киеве состоится концерт памяти Андрея Яценко. Об этом накануне сообщило ивент-агентство Master Show в инстаграме.

Относительно отмененного тура... Я считаю, что это ошибка в формулировке самой мысли. Он не отменен, а просто перенесен,

– отметил "Мурик".

Важно! Концерт памяти Андрея Яценко пройдет в клубе Caribbean Club. Он начнется в 19:00. Билеты на другие концерты Green Grey, которые были запланированы в рамках тура по Украине "Под дождем", можно вернуть до 30 октября включительно. Средства за билеты, которые не будут возвращены, Master Show передаст семье "Дизеля". Все детали – по ссылке.

Когда и почему умер Андрей Яценко?