В "Дизель шоу" ответили на упреки о расизме и гомофобии

На днях разгорелся скандал вокруг украинской юмористической программы "Дизель шоу". Авторов проекта обвинили в расизме и гомофобии из-за номера "Тарас-Папуас". Представители студии ответили на обвинения.

Художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов и шеф-редактор Алексей Бланар заявили, что не шутили над темнокожими и представителями ЛГБТ-сообщества. Они якобы высмеивали тенденции мирового кинематографа.

Важно Дно пробито, – "Дизель шоу" попали в скандал из-за расистских шуток

Команда "Дизель шоу" создала номер "Тарас-Папуас" после того, как узнала, что фея в фильме "Золушка" будет гендерно-нейтральной. К слову, ее играет популярный американский актер Билли Портер.

Кроме того, юмористов возмутило, что престижная кинопремия "Оскар" выпустила ряд квот, которые определяют количество женщин, представителей этнических групп и ЛГБТ-сообщества на съемочной площадке.

Этим роликом мы точно не хотели никого обидеть, это настоящий пример сатиры. Мы высмеяли тенденции мирового кино, пытаясь защитить украинскую классику от популярных решений,

– говорится в заявлении "Дизель шоу".

Более того, Крутоголов и Бланар считают недопустимым смеяться над вероисповеданием, свободой выбора и человеческим здоровьем. По их мнению, в номере "Тарас-Папуас" нет ни расистских, ни гомофобных шуток. Заявления блогера Виктора Вемуны они назвали "несуществующим бредом".

К слову, "несуществующий бред" заметил не только комик Виктор Вемуна, которого приглашали в номер, но и звезды украинского шоу-бизнеса – Джамала, Александра Зарицкая из группы KAZKA, Alyona Alyona.