"Дно, как и ваши шутки": продюсер Дизель Шоу назвал Ксению Мишину "политической проституткой"

Вокруг "Дизель Студио" разгорелся скандал из-за невыплаты гонораров. Своих денег не получила ни семья Марины Поплавской, которая погибла в туре, ни режиссер Николай Федосенков. В конфликт вмешалась Ксения Мишина.

В инстаграм-сторис актриса "репостнула" пост обиженного Николая Федосенкова, которому не доплатили несколько десятков тысяч гривен, и написала: "Такие поступки "Дизель Студио" наверняка через букву Z в логотипе?" Слова Ксении Мишиной затронули соучредителей "Дизель Шоу" Крутоголова и Бланаря, и те ответили ей публично.

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Скриншот из инстаграм-сторис Ксении Мишиной

Что о Мишине говорит Егор Крутоголов

"Я не знаю, чем сейчас занимается госпожа Мишина, и где находится сейчас, но мне особенно от нее досадно и противно слышать о таких сравнениях, потому что мы пытаемся делать все, что в наших силах, для нашей победы над рашистами, да и кроме того, она мне лично так нравилась! До этого момента", – заявил звезда "Дизель Шоу" в инстаграме.

Как Алексей Бланар "прошелся" по Мишиной

Следом за актером скандал прокомментировал соучредитель и продюсер "Дизель Шоу" Алексей Бланар. Сначала он ответил всем недоброжелателям, которые активизировались якобы из-за зависти, а затем нагло обратился к Ксении Мишиной.

"Наезды на Студию были, есть и будут. У тех, кто что-то делает, и делает это хорошо, всегда были люди, которые завидуют и мешают. Но пошли они все вслед за рашистским военным кораблем", – высказался Алексей Бланар.

Всегда знал, что Мишина – бл*дунка, но в качестве политической проститутки вижу ее впервые. Растет,

– саркастически написал продюсер.

Скриншот из фейсбука Алексея Бланаря

Реакция сети на "наезды" на Мишину

"Бл*дунка? Вы действительно считаете, что имеете право так высказываться о людях в публичном пространстве? Какое дно… В конце концов, как и немало шуток вашей студии";

"А вы кто такой, что себе позволяете такими словами разбрасываться, недомужчина?"

Скриншот из фейсбука Алексея Бланаря