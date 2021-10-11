Дизайнер Оливье Рустен весь год скрывал страшные ожоги от публики: фото

Французский модельер Оливье Рустен год назад пострадал от взрыва камина в своем доме и скрывал это от всех поклонников. Ему пришлось пройти долгую реабилитацию в парижском госпитале, чтобы вернуться к жизни.

Новость о повреждении тела шокировала тысячи инстаграм-пользователей. Через год после травмы он решился об этом признаться публике. Трагедия произошла 10 октября 2020 года и он несказанно благодарен врачам, что приняли его и поставили на ноги, когда во Франции и в других странах происходила вспышка коронавирусной болезни.

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Я наконец чувствую, что готов поделиться этим. Я слишком долго это скрывал, и вам пора это узнать.

Ровно год назад в моем доме взорвался камин... Я сделал все, чтобы скрыть эту историю от как можно большего количества людей, и слишком долго пытался сохранить ее в секрете со своей командой и друзьями. Честно говоря, я не совсем уверен, почему мне было так стыдно, может быть, это одержимость совершенством, которой знаменита мода, и моя собственная неуверенность...

– ризнался Рустен и показал фото, на котором весь в бандажах из-за ожогов тела.



Оливье Рустен пострадал от взрыва камина / Фото с инстаграма дизайнера

Он поделился, что постоянно создавал коллекции, чтобы забыть о боли и всем, что с ним произошло. Также он надевал на себя максимальное количество одежды – водолазок, брюк, масок для лица и колец на руки, чтобы скрыть все шрамы. Сейчас он исцелен, счастлив и здоров, и он ежедневно за это благодарит Бога.

"Мое последнее шоу было посвящено празднованию исцеления над болью, и я благодарен всем моделям, постановкам, моей команде, моделям, моей семье Balmain, моим друзьям, которые пришли и поддержали не только мои 10 лет Balmain, но и мое возрождение. Сегодня я чувствую себя таким свободным, таким красивым и таким счастливым. Я начинаю новую главу с улыбкой на лице и сердцем, полным благодарности", – подытожил Оливье, добавив, что после грозы на небо всегда выходит солнце.

Оливье Рустен со многими кольцами на руках и в закрытой одежде:

Реакция сети

Реакция от публики в инстаграме оказалась колоссальной: его поддержали такие звезды, как Донателла Версаче, Синди Кроуфорд, Ким Кардашян, Cardi B и другие, а его публикация в общем приглянулась более полумиллиона человек.

Отметим, что месяц назад Рустен провел масштабное шоу на Неделе моды в Париже и представил коллекцию Balmain весна-лето 2022. Также Оливье Рустам отметил свое 10-летие на посту креативного директора бренда. Поздравить дизайнера вышли знаменитые модели и актрисы, которые примеряли немало его вещей на подиуме. Вероятно, они знали о трагедии Оливье, впрочем, хранили тайну ради своего звездного коллеги.