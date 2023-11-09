Лучше оригинала: сеть разрывает грузинская версия песни Disco Farisco

В сети завирусилась песня Disco Farisco, исполняемая грузинскими музыкантами. Что за это трек и как он мог бы звучать на украинском – смотрите дальше.

Песню Disco Farisco (также называют Kartuli Disco) спели грузинские ведущие и исполнители из группы Nikos Bend. Отрывки трека разлетелись тиктоком.

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О чем песня Disco Farisco

Драйвовый трек Disco Farisco – это юмористический кавер на песню ITALODISCO итальянской группы The Kolors. Грузины слегка изменили ритмику и мелодию, а также написали свой текст.

В нем они перечисляют мировых артистов, приезжающих выступать в Грузии. Но ни один из них не сравнится с грузинским диско, подобно как пицца не может сравниться с хачапури.

Украинский перевод Disco Farisco: видео

Полная версия Disco Farisco: смотрите видео онлайн

Трек настолько разлетелся в тиктоке, что его стали называть даже лучше оригинала. Артистов даже отправляют на Евровидение:

"Слушаю и не могу остановиться... Исполнители невероятные, песня супер";

"Вы прекрасны! Это шедевр, с которым надо на Евровидение! Первое место ваше";

"Мне нравится больше, чем оригинал";

"Какая крутая песня, такое особое исполнение! Поддерживаю идею за Евровидение".

Песня Disco Farisco захватила и украинский сегмент тиктока. ВСУ зажигают под трек, исполнители снимают "кавер на кавер", а пользователи делятся атмосферными видео.

ВСУ зажигают под Disco Farisco: видео