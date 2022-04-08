Дирижер Оксана Лынив отказалась от постановки по Чайковскому: говорит, что заболела

Львовская дирижерша Оксана Лынив и директор Муниципального театра в Болонье отказалась от участия в российской постановке за Петром Чайковским "Иоланта". Женщина рассказала, что у нее ухудшилось состояние здоровья из-за резких болей в спине.

Неделю назад в сети возник скандал по поводу участия всемирно известной львовской дирижерши в опере, которая будет вестись на русском языке с участием российских музыкантов. Премьера была запланирована на 7 – 9 апреля в Муниципальном театре в Болонье, Италия.

К слову Платформа "Ковчег Украины" прекращает сотрудничество с дирижеркой Лынив из-за российской оперы

Хотя сама Оксана Лынив говорила, что специально хочет провести спектакль, поскольку у Чайковского есть украинские корни, и она не будет непосредственно на сцене, а только будет общаться с режиссерами, ее все равно осудили украинцы. Критика достигла того уровня, что с ней отказалась сотрудничать культурная платформа "Ковчег Украины".

Через несколько дней после заявления организации, 6 апреля, дирижер в сети заявила, что не будет участвовать в опере, а ее заменит немецкий коллега Михаэль Гютлер.

Спасибо немецкому дирижеру Михаэлю Гютлеру, что согласился меня срочно заменить в связи с ухудшением состояния здоровья и резкими болями в спине, что делает невозможным продолжение дирижирования и мое выступление в следующих запланированных концертах,

– заявила женщина.

Лынив также упомянула и о войне в Украине. Она призывает всех к ответственности за наши действия и высказывания.

"Война травмирует всех и с каждым днем ​​состояние морального и физического истощения порождают также ощущение бессилия, агрессии и злобы. Нам всем – в Украине и за рубежом – очень важно собраться, консолидировать все усилия на борьбу с врагом и коммуникацию с миром об Украине, как государство, в будущем полноправный член ЕС, борющийся сейчас за демократию и собственную свободу", – добавила Оксана Лынив.

В комментариях многие фейсбуки-пользователи назвали лицемерием ее отказ от оперы из-за состояния здоровья, однако нашлись и те, кто поддержал дирижершу.