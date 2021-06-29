Директор МакЅим рассказала, о чем в последний раз говорила с артисткой перед комой

Директор артистки МакЅим – Маргарита Соколова, как и ее подопечная, сейчас находится в больнице с подтвержденным результатом теста на коронавирус. Женщина сейчас слаба, впрочем, смогла написать инстаграм-сообщение, где попросила "включить режим тишины", а также поделилась деталями последнего разговора с певицей.

Известно, что певица МакЅим попала в больницу в тяжелом состоянии еще 15 июня с 40% пораженных легких. Но с тех пор ее состояние начало только ухудшаться и сейчас у нее около 75% поражения. Сейчас женщина находится в состоянии искусственной комы под аппаратом ИВЛ. Коронавирус у нее так и не подтвердили, впрочем, в ее крови нашли антитела, поэтому звезда могла второй раз подхватить COVID-19.

К теме Певица МакЅим находится в критическом состоянии

"За ней наблюдают лучшие врачи", – директор

Ее концертный директор Маргарита Соколова тоже находится в больнице под наблюдением врачей.

"Для меня написать этот текст сейчас, это как пройти 30 километров пешком без отдыха. Хочу напомнить, что я попала в больницу на следующий день после Марины (настоящее имя МакЅим, – Showbiz) Я очень слабая. Мне тяжело и физически и морально. Я всем благодарна за поддержку и ваше участие. Всем тем, кому мы так небезразличны", – написала Соколова.

По ее словам, последний раз перед введением в кому артистка была "на позитиве" и подбадривала Маргариту.

Я общалась с Мариной до обеда 18 июня. Ровно до тех пор, пока ее ввели в сон. Она была на позитиве. Мы друг друга подбадривали,

– отметила директор артистки.

Она попросила всех представителей СМИ и других людей, которые беспокоятся о состоянии здоровья артистки и директора, не беспокоить ее. Маргарита призналась, что ей невыносимо ежедневно слышать сотни звонков и принимать "советы" по лечению звезды.

"За ней наблюдают лучшие врачи! Я сейчас пытаюсь выбраться и жду, как и все вы, хороших новостей! Честно скажу, что мне тревожно и иногда нападает паника, но я борюсь. Эта болезнь оставляет шрамы! Берегите себя и всех вокруг вас. Те, кто может сделать прививку, прививайтесь. Остальные соблюдайте правила безопасности!"– подытожила директор и посоветовала всем обращаться за комментариями и информацией пиарщице МакЅим.

Что известно о госпитализации МакЅим