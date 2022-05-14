Директор Kalush Orchestra рассказал о запретах для группы на Евровидении-2022

Директор украинской группы Kalush Orchestra напомнил, что группа уже столкнулась с политической цензурой на конкурсе Евровидения-2022. Что он сказал – читайте дальше.

В эфире телемарафона "Единые новости" Николай Кучерявый рассказал, что группе Kalush Orchestra, которая прошла в финал Евровидения-2022 и будет выступать под номером 12, запретили показывать на сцене патриотическую постановку.

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Директор Kalush Orchestra прокомментировал запреты для группы на Евровидении-2022.

По словам Кучерявого, "Евровидение" – конкурс, на котором есть достаточно много запретов.

Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера,

– сказал он.

Как сообщил директор, организаторы "Евровидения" аргументируют это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7. Однако они понимают свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку говорят о том, что в Украине война.

Известно, что на Евровидении запрещено упоминать политику в любом виде. Николай Кучерявый привел пример с участницей исландской группы Systu, которая вышла на сцену с нарисованным флагом Украины на руке. По словам директора, певица хотела выступить с большим флагом, но это запретили организаторы "Евровидения".

Группа Kalush Orchestra на сцене Евровидении-2022 в финале обратилась к мировому сообществу и призвала спасти защитников Мариуполя, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь".