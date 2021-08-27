Диана Крюгер выходит замуж за звезду "Ходячих мертвецов"

Немецкая модель и актриса Диана Крюгер после четырех лет отношений обручилась с Норманом Ридусом. Они вместе воспитывают общую 2-летнюю дочь.

Относительно помолвки немало фанатов удивились, ведь они были убеждены, что пара давно замужем. У звезды сериала "Ходячие мертвецы" и его возлюбленной роман около 4-х лет, а в 2008-м женщина родила от актера дочь. Теперь представители звезд сообщили, что пара решила жениться и уже обручилась.

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Дочь Нормана Ридуса и Дианы Крюгер / Фото из инстаграма актера

Обещают, что свадьба актеров только состоится в ближайшем будущем. Сейчас сама 45-летняя Диана и 52-летний Норман ничего не публикуют в сети, чтобы могло означать об их помолвке.



Диана Крюгер и Норман Ридус обручились / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о романе Крюгер и Ридус

Актеры познакомились на съемках фильма "Небо" в 2015 году, но тогда между ними не вспыхнули романтические чувства. Их отношения завязались лишь через два года. Что интересно, для Дианы и Нормана такая свадьба не будет первой: