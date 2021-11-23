Девушки не могли устоять, – Григорий Решетник о новом "Холостяке-12" Алексе Топольском

Начались съемки 12 сезона романтического проекта "Холостяк". На этот раз главным героем стал бизнесмен Алекс Топольский. Григорий Решетник рассказал о мужчине. Он отметил, что Алекс – эмоционален и открыт к приключениям.

Ведущий "Холостяка" поделился первыми впечатлениями о новом главном герое. По его словам, Алекс Топольский – удачный выбор для 12 сезона романтического шоу. Так как он харизматичный, красивый, яркий и талантливый.

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Каким является Алекс Топольский

"Могу сказать: берегитесь, украинские телезрительницы, и не только украинские. Девушки уже на первой вечеринке не могли устоять, поэтому будет сложно не только участницам, но и телезрительницам", – поделился Григорий Решетник.

Он очень интересный, с чувством юмора, но в то же время по-мужски сдержанный человек, который слов на ветер не бросает и все делает осознанно, несет ответственность за свои слова и поступки. Он эмоционален и открыт к приключениям, к любви. Скучно точно не будет,

– описал мужчину ведущий.

Решетник добавил, что Алекс Топольский умеет сдерживать эмоции и быть джентльменом. Однако "скучным философом" он точно не будет. Также "Холостяк-12" – один из первых, кто спрашивает советов у ведущего. Например, недавно Алекс спрашивал у Григория, как справиться с нагрузками из-за съемочного процесса.

Как Алекс переживает съемки

Съемочный процесс "Холостяка" начался, поэтому Топольский уже устраивает свидания.

Есть девушки, о которых после свидания он говорит, что поражен. Есть и такие, о ком ему надо подумать, не оплошал ли при первой встрече. Точно могу сказать, что "Холостяку" сложнее, чем девушкам. Но глядя на Алекса, я уверен, что он выберет сердцем,

– убежден ведущий.

Григорий рассказал и об участницах проекта. Он поделился, что с каждым следующим сезоном девушки приходят более подготовленными, но и самоуверенными. Многие до сих пор считают, что для них пишут сценарий, и когда все понимают, что на шоу – настоящая жизнь, теряются.

"Им кажется, что есть некий сценарий, все нарочно, но когда они понимают на первой вечеринке, что все по-настоящему, что все зависит только от них, что никто не будет давать им возможности переписывать дубли, готовить для них сценарные тексты, тогда им становится сложнее, они растеряны. К тому же появляются чувства к "Холостяку" – и тогда начинается настоящее реалити. В этом сезоне собрались очень смелые девушки. Это огонь!", – признался Решетник.