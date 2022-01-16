Как девять "минималок": сколько денег жена Остапчука тратит в месяц

У избранницы Владимира Остапчука своя нотариальная контора, поэтому она может обеспечить себе роскошную жизнь. Кристина не жалеет денег ни на одежду, ни на салоны. Поэтому в месяц ей нужна сумма, равная девяти минимальным зарплатам.

После свадьбы с одним из самых популярных ведущих страны Кристина Горняк не бросила работу и не стала содержанкой. Она работает юристом и развивается как блогер. Да, женщина зарабатывает достаточно, чтобы тратить на себя до 60 тысяч гривен в месяц!

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Я в месяц трачу на все свои расходы, не включая рабочие моменты, где-то 50-60 тысяч гривен. Иногда меньше, а если с покупками вещей, может, и больше,

– заявила Кристина Горняк.

Жена Остапчука о деньгах на месяц / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Жена Владимира Остапчука о деньгах в семье

, в декабре 2021 года минимальную зарплату в Украине подняли до 6 500 гривен. Поэтому сумма, которую жена Владимира Остапчука тратит на себя ежемесячно, эквивалентна девяти "минималкам".

Кристина Горняк шутит, что мечтает быть содержанкой Остапчука. Однако на самом деле она из тех, кто всегда будет зарабатывать деньги. "Я всегда считала, что женщина должна быть самодостаточной, чтобы не просить и не зависеть. Но обеспечивать ее муж тоже должен, если у них отношения", – убеждена блогерша.

Поэтому они с Остапчуком обсуждали подписание брачного договора. По ее словам, лишь потому, что для него это второй брак, и "есть свои моменты". Однако Кристина верит, что ее союз с шоуменом на всю жизнь.

Я видела, как Вова разводился с первой женой, поэтому я верю в его порядочность. Я все же очень надеюсь, что никакие такие моменты нас не коснутся. Мы строим семью, дом, планы,

– признается Кристина Горняк.

Отметим, после развода Владимир Остапчук оставил бывшей жене квартиру и авто, а детям выплачивает огромные алименты.

Владимир Остапчук с женой / Фото из инстаграма Кристины Горняк