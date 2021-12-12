Детское Евровидение: представительница Украины Елена Усенко улетела в Париж

Украинская певица и победительница отбора Детского Евровидения в Украине Елена Усенко вместе с командой отправилась в Париж, где будет представлять нашу страну. Девушка опубликовала кадры из аэропорта.

Елена Усенко завоевала право представлять Украину на Детском Евровидении. В этом году конкурс состоится во Франции. За неделю до большого финала вокалистка вместе с мамой, подругой и командой улетела в Париж.

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Елена Усенко улетела в Париж

Девушка опубликовала кадры из аэропорта на личной странице в инстаграме. Елена и ее команда искренне улыбались, держа в руках флаг Украины. Они счастливы и одновременно взволнованы, ведь впереди очень ответственный этап и представление Украины всей Европе.

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Финал Детского Евровидения 2021 году состоится в парижском концерт-холле La Seine Musicale. Эфир будут транслировать 19 декабря в 17:00 по киевскому времени.

Елена Усенко едет на Детское Евровидение: Видео 24 канала