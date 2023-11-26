Детское Евровидение-2023: какое место заняла Анастасия Димид из Украины

Украину на Детском Евровидении в этом году представляла 9-летняя Анастасия Димид. Юной артистке удалось занять 5 место в песенном конкурсе со 128 баллами.

Представительница Украины выступила под номером 3 в финале Детского Евровидения-2023. Она получила 83 балла от зрителей и 45 баллов от профессионального жюри и заняла 5 место.

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Как выступила Украина на Детском Евровидении

Украинка Анастасия Димид выступила на сцене в Ницце в необычном образе – украинской Сейлор Мун (героини японского мультфильма). Кадры с аниме появлялись даже на экране. Девочка держала в руках "магический" жезл – это символ победы добра над злом и суперсилы украинских детей.

Песня "Квітка" рассказывает о любви матери к своему ребенку. Это то чувство, которое может исцелить мир.

Детское Евровидение-2023 – Украина – Анастасия Димид – "Квітка": смотрите видео онлайн

"Номер будет в очень популярной среди молодежной аудитории стилистике – аниме с отсылками ко всем знакомым персонажам, где Анастасия предстанет в образе украинской Сейлор Мун. Будет ярко! Мы используем визуальную фишку, элемент дополненной реальности и другие технические сценические элементы в номере", – рассказывал о номере ранее креативный директор Нацотбора на Детское Евровидение Герман Ненов.

Что известно об Анастасии Димид

9-летняя певица родом из села Гошев Ивано-Франковской области. Анастасия занимается вокалом с пяти лет и уже успела получить немало достижений.

Девочка принимала участие во многих конкурсах. Больше всего Анастасия Димид гордится наградой проходившего в Испании песенного фестиваля United Kids.

Украинцы выбирали представительницу через Дию

Напомним, что во время Нацотбора на Детское Евровидение жители Украины имели возможность голосовать за юные таланты через приложение Дия. Этот опрос в таком формате был проведён впервые в истории.

Победительницу Нацотбора определили по традиционной схеме. А именно, по результатам голосования жюри и зрителей 50 на 50.