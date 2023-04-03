Детское Евровидение-2023: объявили город во Франции, где пройдет конкурс

Детское Евровидение-2023 состоится в Ницце! Организаторы определились с первыми деталями музыкального конкурса.

На Детском Евровидении в 2022 году победил представитель Франции, поэтому именно в этой стране пройдет конкурс в 2023 году. Европейский языковой союз и французское телевидение сообщили, что определились с городом – Евровидение пройдет в Ницце.

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Где пройдет Детское Евровидение

После второй победы Франции через три года организаторы скрупулезно выбирали новое место для проведения. Это будет достопримечательность Ниццы – Palais Nikaïa.

"Мы рады вернуться во Францию на 21-й детский песенный конкурс Евровидения через 2 года после впечатляющего шоу в Париже. У команды France Télévisions есть опыт, видение и страсть создать что-то действительно волшебное в Ницце в этом ноябре, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними в ближайшие месяцы над еще одним увлекательным шоу", – сообщил исполнительный супервайзер JESC.



Каким будет Детское Евровидение в 2023 / Фото с сайта Евровидения

Также известная дата Детского Евровидения – это воскресенье, 26 ноября. Остаются неизвестными слоган и логотип конкурса.

Как прошло Детское Евровидение-2022