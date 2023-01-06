Дети из Украины покорили шоу America's Got Talent и рассказали о войне: видео выступления
Источник:America's Got Talent
Украинский танцевальный коллектив Light Balance Kids выступили на американском талант-шоу. Они не только покорили судей, но рассказали о войне.
Украинский детский танцевальный коллектив Light Balance Kids выступил на шоу America's Got Talent. Группа прошла сразу в финал проекта.
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Дети из Украины покорили шоу в Америке
Коллектив Light Balance Kids были финалистами талант-шоу в Америке в 2019 году. Их пригласили снова принять участие в проекте. Продолжение шоу получило название America's Got Talent. All stars.
Перед выступлением дети рассказали о войне в Украине и их опыте. Члены жюри спросили их о том, приехали ли в Америку родные. Одна из девушек вспомнила о своем отце, который остался дома из-за войны и сейчас воюет за независимость. "Я проснулась в 4.00 утра, моя семья схватила меня и мы побежали к станции метро, потому что повсюду были бомбы и ракеты", – говорила танцовщица.
Мы хотим, чтобы в нашей стране снова воцарился мир. Мы хотим рассказать миру, что происходит в Украине. Мы хотим показать наш победный дух,
– сказал коллектив.
Light Balance Kids выступили с невероятным танцевальным номером с использованием неона и светодиодов. В конце они показали башню с украинскими флагами, гербом и фейерверками. Их выступление и поразило профессиональностью, и растрогало историей.
Light Balance Kids – видео выступления: смотрите онлайн
"Это очень важный месседж. Вы приехали из, возможно, самого темного места в мире, и пересекли земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь от имени Америки и шоу America's Got Talent, чтобы принести вам больше света, чем вы принесли нам, я хотел бы сделать это для вас", – сказал один из членов жюри Хауи Мандель. Он нажал на золотую кнопку, поэтому группа автоматически прошла в финал.
Видео выступления Light Balance Kids за несколько дней собрало более полумиллиона просмотров. В комментариях ими восхищаются и украинцы, и американцы:
- "Настоящие герои их страны. Слава Украине";
- "Совершенно заслуженная золотая кнопка";
- "Какие молодцы! Какая сила воли к победе! Дети достойно представляют Украину! Радуюсь за них и плачу, столько эмоций";
- "Это также одна из моих любимых ранее групп. Супер талантливый. Знание того, что происходит в их стране, заставило меня рыдать";
- "Как украинец, я очень горжусь этими детьми";
- "Какая речь и их выступление. Я не могу перестать плакать, спасибо судьям за то, что нажали золотую кнопку. Они этого заслуживают, мир вам, друзья".