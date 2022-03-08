Деньги не пахнут: "Роксолана" Мерьем Узерли снялась для русского глянца

Пока в Украине идет война с российскими оккупантами, осуждаемыми многими знаменитостями и вообще целым цивилизованным миром, некоторые из звезд игнорируют наступление России и в отличие от коллег не хотят лишать себя заработка в стране-агрессоре. Так поступила актриса Мерьем Узерли.

Мерьем Узерли наиболее известна из-за своей роли Насти Лисовской в ​​сериале "Великий век. Роксолана". В кино Узерли сыграла легендарную украинку, которая из турецкой пленницы стала Роксоланой – любимой супругой султана Сулеймана Пышного.

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Вероятно, актрисе все равно, что происходит в Украине после того, как Россия начала здесь войну. 5 марта в своем инстаграме Узерли опубликовала фотографии, сделанные для российского журнала Hello. Актриса появилась на обложке издания за март – апрель 2022 года.



Мерьем Узерли снялась для русского глянца / Фото из инстаграммы актрисы

Реакция сети

"Я разочаровалась в тебе, Мерьем";

"Как актриса ты мне нравишься. Но серьезно, Россия? Именно сейчас, когда украинские дети погибают из-за несправедливой агрессии России против Украины? Эта война, вызванная россиянами, ужасна";

"Прекратите поддерживать российские медиа! Помогите Украине!";

"Теперь я догадываюсь, как выглядит с твоей стороны поддержка Украины";

"Ой-ой-ой, сыграла украинку, а сейчас в российском журнале".

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