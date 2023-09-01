"Набирайтесь терпения": как Мишина, Соловий, Moнатик и другие поздравили фанатов с 1 сентября

За окном уже наступила осень. Поэтому звуки школьных звонков раздаются по коридорам, извещая о начале школы. Кто-то пошел только в первый класс, а для кого-то этот учебный год окажется последним в школе. Украинские звезды решили поздравить школьников, студентов, преподавателей и не только с этим замечательным праздником.

В материале 24 Канала собрано поздравление от Ксении Мишиной, Кристины Соловий, Оли Цыбульской и многих других звезд. Так что архивные фото знаменитостей и их пожелания для школьников – смотрите дальше.

К теме Каменских, Кароль и Дорофеева в бантиках: как украинские звезды выглядели в школе – архивные фото

Ксения Мишина

Знаменитость выставила фото из школы со своим сыном и поздравила украинцев.

"Темные времена рождают сильных людей. Сильные люди рождают светлые времена. С новым победным учебным годом", — написала актриса.

Кристина Соловий

Певица сделала фото в своей школьной форме и обратилась к фанатам: "1 сентября хочу напомнить детям и родителям — не бойтесь отличаться. Не все важные знания — внутри учебника, а оценка — не определяет успех в жизни. Смейтесь на переменах, рисуйте цветы на полях тетрадей и дружите навсегда".

Слава Демин

Радиоведущий поздравил подписчиков в инстаграм-сторис и опубликовал свое архивное фото из школы. На фото он позировал в очках с небольшим букетом цветов.

Монатик

Дмитрий выставил фотографию с женой и детьми на фоне школы.

"Обучение для жизни… светлой и хорошей жизни… Всех с Днем знаний! Дети, хорошего вам учебного года, насколько это только возможно в наших реалиях. Родители, сил вам и терпения. Учителя, благодарим вас за смелость и жажду создавать наше яркое будущее", – отметил артист.

Певец добавил: "Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу офлайн. Верим и все вместе работаем для того, чтобы в ближайшее время каждая украинская школа открыла свои двери и проводила уроки под мирным небом".

ROXOLANAS

Звезда решила опубликовать свое фото, когда она была еще школьницей.

"Школьники, поздравляю вас с 1 сентября! Пусть этот учебный год будет интересным, радостным и легким. Родители, набирайтесь терпения – мы в вас верим", – поделилась певица.

Григорий Решетник

Телеведущий поделился снимком с сыновьями и женой на фоне школьного двора.

"Поздравляем всех с Днем знаний. Дима у нас пошел в 1 класс, а Иван - в 4-й. Очень быстро растут дети! Самое главное, чтобы в мирной Украине", — отметил звездный папа.

Алан Бадоев

Режиссер и клипмейкер выставили свои архивные фото. Он показал, как выглядел в 1, 3 и 8 классах. Кроме того, мужчина опубликовал фотографию, которую сделал сегодня в День знаний и первый день осени.

JULIK

Бывший участник коллектива DZIDZO рассказал, что 1 сентября у него двойной праздник. В этом году его сын пошел во второй класс. К тому же у него с женой годовщина свадьбы. Они уже 10 лет в браке. Так что певец опубликовал милое семейное фото и написал поздравления.

"Празднований громких не будет, легкий семейный ужин и бокал вина. Рад, что в моей жизни есть та опора, с которой и в Крым и в Рим. Поздравляю всех родителей первоклашек - это большая дорога в самостоятельную, взрослую жизнь. Пусть все получается и самое главное будет крепкое здоровье всегда! Победы нам. И конечно же - только вперед", — поделился артист.

К поздравлениям присоединились и другие украинские знаменитости. В частности, Владимир Дантес, Оля Цыбульская, Юлия Санина, Лилия Ребрик и многие другие.

Как украинские звезды поздравили фанатов с первым сентября / Скриншоты из инстаграмм-сторис: