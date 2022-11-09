"Без языка мы не нация": как Горбунов, ROXOLANA и другие звезды поздравляют с Днем письменности

9 ноября в Украине отмечают День письменности и языка. Украинцы уже написали радиодиктант национального единства, а звезды поздравляют с праздником в соцсетях.

В этом году День письменности особенный для каждого из нас. Украинский язык во время войны стал символом несокрушимости и свободы. Миллионы украинцев, которые всю жизнь говорили по-русски, которую нам постоянно навязывали, перешли на украинский язык.

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9 ноября сеть усеяна поздравлениями с Днем письменности и языка, ведь этот праздник в который раз объединяет всех, кто искренне любит свою страну. Как приветствуют известные люди – узнайте дальше.

Юрий Горбунов

"С Днем украинского языка и письменности! Наш язык один из самых красивых и мелодичных в мире! Украинцы веками защищают свое духовное сокровище, свою ДНК, свою идентификацию! Ведь это наш щит, наш духовный форпост, наша защита! И сколько бы враг не пытался уничтожить нас, ему это никогда не удастся! Потому что украинцы знают цену себе и своей культуре! Разговаривайте на украинском, думайте на украинском! Слава великому украинскому языку и культуре! Слава Украине!"

ROXOLANA

"С Днем украинской письменности и языка. В этот день предлагаю вспомнить ваше любимое слово на украинском. В последнее время мне очень нравится слово "мжичка". О нем я узнала лишь несколько лет назад, мне рассказал о нем папа. который переходит в туман. На самом деле это такая холодная, может, иногда и не очень приятная погода, но когда называешь ее "мжичка", она сразу ассоциируется с чем-то забавным, а на душе становится немного теплее. Очень люблю это слово". Евгений Клопотенко

"Я стал собой на 100%, когда перешел на украинский язык. И никакие коучи по поиску своего Я не нужны. Базовый ты – это твой язык, ну и еда, конечно. Так что давайте продолжать говорить на украинском, писать на украинском, есть украинское, заниматься любовью на украинском (это для ты кто еще не пробовал), думать на украинском, ругаться на украинском, благодарить наших защитников на украинском. Потому что оно такое все настоящее и теплое, когда на украинском. С Днем украинской письменности и языка".

Катя Осадчая