"Без языка мы не нация": как Горбунов, ROXOLANA и другие звезды поздравляют с Днем письменности
9 ноября в Украине отмечают День письменности и языка. Украинцы уже написали радиодиктант национального единства, а звезды поздравляют с праздником в соцсетях.
В этом году День письменности особенный для каждого из нас. Украинский язык во время войны стал символом несокрушимости и свободы. Миллионы украинцев, которые всю жизнь говорили по-русски, которую нам постоянно навязывали, перешли на украинский язык.
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9 ноября сеть усеяна поздравлениями с Днем письменности и языка, ведь этот праздник в который раз объединяет всех, кто искренне любит свою страну. Как приветствуют известные люди – узнайте дальше.
Юрий Горбунов
ROXOLANA
Евгений Клопотенко
Катя Осадчая
"Я поздравляю вас с Днем украинского языка и письменности! Такой высокой ценой наша нация обретает понимание важности языка.
Я много лет слышала о неудобстве разговаривать на украинском, о неудобстве им петь, о том "какая разница", "не могу выучить, не получается говорить", "юмор на украинском сельский", "песни на украинском не то". Но сейчас ценность языка понятна, наконец, всем.
Я желаю вдохновения и добросовестности всем, кто учит, я призываю разговаривать по-украински везде и особенно там, где нас могут путать с оккупантами. Только подумайте, насколько трудно иностранцам объяснить почему на нас напали, если вы сами говорите на языке оккупанта, здесь и следует нарратив "не все так однозначно".
Я не с детства разговаривала в быту на украинском, я киевлянка из русскоязычной семьи, но в 2005 году, когда начала вести "Светскую жизнь", сразу начала работать на украинском. Да, у меня тоже не все было сразу гладко и сейчас я продолжаю совершенствовать язык. У меня было много преподавателей и сотни часов чтения вслух, мне было не легко вести программу и брать интервью на украинском, когда 90% героев отвечали на русском.
Мы всей редакцией "Светской жизни" уговаривали украинских звезд переходить на украинский. Помню, как одного парня, которого вы все хорошо знаете, на студийном интервью я буквально умоляла начать учить язык онлайн и что это не трудно, что украинский – не китайский и дам преподавателем. Тогда дальше разговора не пошло, а сейчас этот артист поет на украинском, пишет песни на украинском, говорит и все отлично получается, но к сожалению, нужна была полномасштабная война.
Мы можем сколько угодно вести дискуссии о языке, но было бы гораздо меньше поводов начинать полномасштабную войну, если бы мы все говорили по-украински. Да, есть старшее поколение, кому трудно перейти, но и они стараются, а люди до 50 образованные и письменные не имеют отмазок не выучить язык. Наша нация растет в самых сложных условиях, но не упустим и этот очень трудный шанс ею стать. А без языка мы не нация.