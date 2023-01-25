Я хочу улыбаться вместе с тобой, – Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. Его жена обнародовала трогательное поздравление, в котором отметила, что он остался тем же парнем, которого когда-то полюбила.

Лидеру государства исполняется 45 лет. К сожалению, этот день Владимир не сможет провести с семьей, поскольку постоянно трудится для победы Украины. Жена с нежностью обратилась к Зеленскому в особый день и призвала его больше улыбаться.

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Как Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения

Сейчас Владимир Зеленский переживает самое тяжелое испытание. Жена всячески пытается поддерживать любимого и помогает ему приблизить победу. Елена часто бывает в рабочих заграничных поездках и ее постоянно спрашивают, как муж изменился за этот год.

И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать",

– с нежностью написала Зеленская.

Первая леди добавила, что за этот год в любимом изменилось только одно – сейчас он гораздо меньше улыбается: "Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем".

Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!

– обратилась Елена к любимому.



Владимир и Елена Зеленские / Фото с телеграма первой леди

В сложные моменты Елена старается всегда быть рядом с мужем. Так, 21 января она вместе с Владимиром была на церемонии прощания с руководством МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах. Для президента это еще одна болезненная потеря, которая только усугубляет печаль и ужас от того, что происходит в Украине каждый день.