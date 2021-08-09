В день рождения: принцесса Евгения поделилась архивными фото с сестрой Беатрис

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис 8 августа праздновала день рождения. Она получила трогательное поздравление от сестры, принцессы Евгении. Самая родная опубликовала редкие кадры в сети.

8 августа внучке Елизаветы II принцессе Беатрис исполнилось 33 года. В этот день она принимала много поздравлений от друзей и близких. В частности, в сети трогательный пост сестре посвятила принцесса Евгения.

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Принцесса Евгения поздравила Беатрис с 33-летием

Сестра именинницы обнародовала архивные фотографии, которые поместила в одно видео. Она показала совместные фото с самого детства, а также поделилась кадрами из путешествий и селфи. Такой ролик стал довольно откровенным и неожиданным для поклонников, ведь раньше этих снимков не было в инстаграме королевской семьи.

Поздравляю с днем ​​рождения мою старшую сестру. Беа, ты сенсационная, и я обожала смотреть, какая ты смелая и искренняя,

– написала принцесса Евгения.

Не обошел вниманием день рождения жены и муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелло Моцци. Вероятно, он приготовил роскошный подарок для беременной любимой, однако в сети показал новое совместное фото.

С днем рождения, моя любовь. Люблю тебя всем своим сердцем,

– написал он под кадром.