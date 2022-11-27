Чудом выжили, – Злата Огневич рассказала о тяжелой судьбе ее родных во время Голодомора
Источник:инстаграмм Златы Огневич
Голодомор, организованный советской властью в 1932 – 1933 годах, забрал жизни миллионов украинцев. Певица Злата Огневич рассказала трагическую историю своей семьи, связанную с тем временем.
Ежегодно в четвертую субботу ноября чтят память жертв голодоморов. Именно в этот день артистка поделилась с поклонниками личной историей, знакомой миллионам украинских семей.
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Как семья Златы Огневич пережила Голодомор
Исполнительница опубликовала трогательное архивное фото, на котором изображена с мамой. Злата еще раз показала, как выглядела в детстве. А под фото рассказала, что ее род мог прекратить свое существование из-за страшного Голодомора, который искусственно создали советские власти. Этот голод был организован с целью уничтожения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления советскому режиму и усилий украинцев построить самостоятельную, независимую Украину.
Моя прабабушка и бабушка чудом выжили. Что они только не ели, чтобы хотя бы силы дышать. Я уже молчу о массовых случаях каннибализма из-за отсутствия альтернативы,
– поделилась Злата.
Злата Огневич с мамой / Фото из инстаграмма певицы
Певица провела параллель с настоящим временем. Только сейчас нас хотят сломать холодом и тьмой.
"Но внутренний свет сильнее. И он светит в душе каждого украинца. Верю в Украину и благодарю каждого, кто находит в себе силы бороться. Самые тяжелые битвы происходят в глубинах души. Желаю нам выйти из них победителями. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто любит Украину. И за эту любовь отдает самое ценное – свою жизнь", – подытожила Огневич.Важно. Сайт 24 канала создал проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. Все статьи проекта – читайте по ссылке.