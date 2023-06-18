Принц Уильям растрогал семейным фото с детьми: королевская семья поздравляет с Днем отца

Британская королевская семья поздравляет с Днем отца. В сети появились новые кадры принца Уильяма с детьми и короля и королевы с их родителями.

Каждый год в третье воскресенье июня в мире отмечают День отца. С праздником уже поздравила королевская семья Великобритании.

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Принца Уильяма поздравили с Днем отца

На официальном сайте принца и принцессы Уэльских опубликовали новые фото принца Уильяма с детьми. На снимке изображены 9-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта, с любовью смотрящие на отца, а также 5-летний принц Луи, обнимающий его со спины.



Принц Уильям с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи

Фотографию сделала королевская фотография Милли Пилкингтон. На фото есть и интересный элемент – члены семьи позируют на скамейке, установленной в Виндзоре в честь 90-летия королевы Елизаветы II.

С праздником поздравили короля Чарльза III

Новые кадры появились и на странице короля Чарльза III и королевы Камиллы. Там опубликовали архивные фотографии монарха с принцем Филиппом и его супруги Камиллы со своим отцом.

Король и королева со своими родителями / Фото из инстаграма королевской семьи

Также королевская семья обнародовала архивное фото Чарльза III с сыновьями – принцем Уильямом и Гарри.

Отцам везде: мы желаем вам сегодня особого Дня отца,

– так в Букингеме подписали трогательные фото.



Чарльз III с сыновьями / Фото из инстаграма королевской семьи

Напомним, вчера в Лондоне прошел парад Trooping Colour – им каждый год отмечают день рождения действующего монарха. Он постоянно происходит в июне, хотя именины Чарльза III на самом деле в ноябре. 17 июня на эффектном мероприятии собрались члены королевской семьи. Это впервые Trooping Colour прошел в честь Чарльза III.