В День Независимости: Монатик получил звание заслуженного артиста Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на праздничном параде по случаю Дня Независимости вручил государственные награды деятелям из разных сфер. Звание заслуженного артиста Украины получил певец Дмитрий Монатик.

По случаю 30-летия независимости Владимир Зеленский наградил выдающихся украинцев. Торжественная церемония состоялась на Крещатике, где собрались тысячи украинцев и иностранных гостей.

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Монатик стал заслуженным артистом Украины

Популярный мультиартист Монатик стал одним из тех известных людей, которых отметили званием заслуженных артистов Украины. За время своей карьеры исполнитель стал одним из самых популярных в украинском шоу-бизнесе.



Монатик стал заслуженным артистом Украины / Скриншот с видео

Творчество Монатика

Артист начал карьеру в 2008 году. Тогда Наталья Могилевская пригласила его на работу в свой балет. Дмитрий согласился переехать в Киев, что стало началом его пути в столице.

Несколько лет Монатик пел в разных группах и был участником балетов.

В 2010 году музыкант принял участие в шоу "Х-фактор", где дошел до прямых эфиров.

Летом 2011 года он презентовал первую сольную песню "ТайУлетаю" и клип к ней. Видео Дмитрий снимал на мобильный телефон.

В августе 2012 года исполнитель дебютировал как композитор. Тогда он презентовал трек Светланы Лободы "40 градусов".

В том же году он стал приглашенным гостем "Х-фактора".

С 2013 года Монатик активно гастролирует. Он собирает аншлаги в разных уголках Украины и мира.

В 2016 году занял место тренера в шоу "Голос. Дети".

9 мая 2017 года он выступил на открытии первого полуфинала Евровидения, который состоялся в Киеве. Тогда артист спел известный трек "Кружит", который перевел на английский язык.

Осенью 2017 года стал судьей популярного проекта "Танцы со звездами".

В октябре того же года он презентовал шоу Vitamin D, которое стало "Лучшим концертным шоу" по версии премии YUNA и премии "Телетриумф".

В 2019 году Монатик ошеломил невероятным шоу на НСК "Олимпийском".

Также стал звездным тренером вокального шоу "Голос страны".

Артист часто участвует в различных программах, снимается в рекламах, украинских фильмах и тому подобное.

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Самые популярные клипы Монатика

Монатик – "Кружит": смотрите видео онлайн

Монатик – "Зажигать": смотрите видео онлайн

Монатик – "Сильно": смотрите видео онлайн

Монатик – "LOVE IT ритм": смотрите видео онлайн

Монатик – "Зашивает душу": смотрите видео онлайн

Монатик – Vitamin D: смотрите видео онлайн

Монатик – "Вечность": смотрите видео онлайн