Одержим победу, время пришло, –Тарас Тополя растрогал стихотворением ко Дню Независимости
Источник:Тарас Тополь
24 августа в Украине отмечают День Независимости. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя написал трогательное стихотворение к празднику. В строчках упоминается и победа Украины в войне.
Тарас Тополя поздравил украинцев с Днем независимости. Он поделился своим стихотворением, которое написал к празднику.
Не упустите Это борьба за то, что важно каждому: Зеленский обратился к украинцам в День Независимости
Артист опубликовал видео, на котором зачитал свое стихотворение. Тополя появился в зеленой вышиванке и поздравил поклонников с праздником: "С Днем Независимости Украины!".
В стихотворении Тополя вспомнил о военных, которые ценой собственной жизни борются за независимость. Кроме того, в строчках упоминается и победа Украины в войне.
Я знаю, так и будет – все, что в этих строках сказал. И вместе мы ее получим, эту Победу, потому что уже время пришло,
– сказал Тополя.
Тарас Тополя написал стихотворение ко Дню Независимости: видео
Стихотворение от Тополи до Дня Независимости:
Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,
Хтось вдягне форму, ту що вчора нову придбав за бойові.
І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,
Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.
Хтось на три дні розпустить офіс,
Змістить дедлайни і зум кол,
Хтось сам не вийде на роботу
І вимкне тихо телефон.
Хтось усю ніч буде в дорозі,
Щоб встигнути у перший ряд,
А хтось повірити невзмозі
На Бєлгород пальне снаряд.
Хтось вип‘є віскі і заплаче
Порушивши устав, наказ,
Хтось витре сопельки малечі
І вишиванку вдягне вперший раз.
І всі, подякувавши Богу,
Мільйони соколів, синиць, горобенят,
Щоб святкувати перемогу
Всі злетимося на парад.
Там буде слава і пошана
Там буде гордість, сила, честь
Там буде совість, будуть рани,
Там буде щит і буде меч.
Там будуть жовто-сині очі,
Там буде радість, буде гнів.
Там крокуватимуть до ночі
Шеренги доньок і синів.
Тих, що боролися, як вміли
І виграли фінальний бій
Тих, що не стали на коліна
Перед ордою холуїв.
Ми станем на коліно, звісно,
Лиш перед тими, хто вже на щиті
Пішли Героями у небо чисте,
І дивляться на нас згори.
Ми схилим голови донизу
Під прапором над нами впоперек
У шану тим, хто дав нам візу
В майбутнє, оплативши чек.
Ціною власного здоров‘я,
Життя ціною, що її
У світі вище не існує
Існує борг, де всі ми - боржники.
Я знаю, так воно і буде
Все, що у цих рядках сказав
І разом ми її здобудем
Цю Перемогу, бо вже час настав.
Бо Незалежність це найперше – Люди
Народ, об’єднаний у сплав,
А на параді клаптик на газоні
Тобі давно забронював.
Как Тарас Тополя борется за свободу в войне
- После начала полномасштабного вторжения Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитела" служил в 130 батальоне терробороны Киева, специализирующейся на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий.
- Артист был парамедиком. Сначала подразделение находилось в Киевской области, а впоследствии его перенаправили на север Харьковщины.
- После шести месяцев активного участия музыкантов по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вывели из зоны боевых действий.
- Сейчас Тарас Тополя с группой продолжает волонтерить, заниматься творчеством и проводить благотворительные концерты. Кроме того, "Антитела" основали одноименный благотворительный фонд – они заботятся о детях погибших собратьев.