Елена Зеленская появилась в Киеве в День Независимости: роскошный образ в костюме с мальвами

В День Независимости президентские супруги почтили память защитников и приняли участие в "Молитве за Украину". Для выхода Елена Зеленская выбрала серо-голубой костюм с вышивкой.

Свой 31 год Независимости Украина празднует через слезы, ведь прямо сейчас за ее свободу борются лучшие сыновья и дочери. Так что президент и первая леди Зеленская тоже отмечали по-особому, передает 24 канал. Они возложили цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора и присоединились к "Молитве за Украину" в Софийском соборе.

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Образ Елены Зеленской в День Независимости

Для выхода в День Независимости первая леди Украины выбрала брючный костюм украинского бренда Lake Studio, который переосмысливает вечную классику и элегантную одежду через призму современного арта.

Так, серо-голубой жакет украшает вышивка ручной работы с цветами мальвы. Его Елена Зеленская скомбинировала с прямыми брюками со стрелками и черными туфлями-лодочками на невысоком каблуке. Волосы она собрала в стильный пучок и нанесла лёгкий макияж со стрелками.

Елена Зеленская в костюме с мальвами от бренда Lake Studio / Фото Офиса Президента Украины