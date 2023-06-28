"Наша страна изранена, но несокрушима": звезды красноречиво поздравляют с Днем Конституции Украины

Вся Украина ежегодно 28 июня отмечает День Конституции, которую приняли 27 лет назад. Сейчас в условиях войны этот день воспринимается по-особенному. Звезды трогательно поздравили украинцев с этим важным праздником.

Знаменитости в соцсетях напоминают поклонникам, почему День Конституции важен для всей страны. 24 Канал собрал приветствие звезд в этот день.

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Ольга Сумская

Украинская актриса поздравила украинцев с Днем Конституции в Инстаграмме.

Наша родная страна изуродована, изранена, но все же сильна и несокрушима, суверенна и демократична! Верим всем сердцем в наших защитников, в наших мужественных воинов… Именно у них вся правда и честь государства! Именно они борются за свободу,

– написала Сумская.

Леся Никитюк

Звезда показала свои фото в вышиванке и на фоне украинского флага. Телеведущая написала трогательные слова по поводу праздника.

Нашей Конституции сегодня 27 лет! Я поздравляю с этим праздником каждого украинца! Мы все вместе, все мы боремся, мы все верим в Победу! Я не перестану благодарить наши Силы Обороны! Спасибо вам, мужественные сыновья и дочери Украины!,

– отметила Никитюк.

Наталья Денисенко

Актриса тоже посвятила пост к этому празднику. По ее словам, День Конституции – это тот день, когда для нас добыли в борьбе суверенность, свободу, ценность, и это задокументировано.

Сейчас такое время, что хочется за каждый такой праздник цепляться, как за соломинку, и говорить о нем и благодарить! Ибо ничего более ценного, чем наша земля, чем наш дом не может быть. Слава Украине,

– написала Наталья.

Маша Ефросинина

Звездная телеведущая тоже не смогла не вспомнить о 27-й годовщине Дня Конституции Украины.

Сегодня внутри, в горящем состоянии, пульсирует лишь несколько чувств: невероятная гордость стойкостью и сопротивлением украинского народа! Но просто космическая благодарность нашим воинам, тем, благодаря которым я могу сейчас сделать это фото, находясь в городе, где родились оба моих детей,

– написала Ефросинина.

Она подчеркнула, что благодаря ВСУ сегодня может делать вещи, которые раньше казались незначительными и обыденными, а сегодня приобрели ценности. "Я низко кланяюсь тем, кто нас защищает и ценой своих жизней освобождает наши земли", – добавила Маша.

Настя Каменских

Звезда отметила, что именно благодаря Конституции мы имеем право на свободу слова, свободное развитие, она гарантирует нам права и свободы, которые мы ценим и защищаем.

Она символизирует нашу независимость, нашу свободу и наше единство. День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Ведь мы уже, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина – это нация непоколебимой веры, силы и несокрушимости.

– написала Каменских.

Певица добавила, что нужно ежедневно отстаивать наши ценности, которые враг пытается нарушить. "Верю, что победа неизбежна", – добавила Настя

Эктор-Хименес Браво

Известный шеф-повар тоже написал несколько слов об Украине. Он сделал фото в столице и отметил, что Украина такая, как вы видите на фотографии.

Солнечная, с голубым набом, со свежим воздухом. Как можно не влюбиться? Готов каждый день петь об Украине песни — о ее силе, энергии, красоте, о том, что это дом. Боже, я преисполнен любви и гордости,

– написал Эктор.

Анна Саливанчук

Актриса отметила, что сегодня День Конституции Украины особенно важен для нас, ведь Украина борется за свою государственность в кровавой войне с российским агрессором.

Украина заложена в нашу ДНК, и это та сила, которая всегда будет у нас. Да пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком. Каждый гражданин с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами,

– написала Саливанчук.

Звезда также добавила свои фото в красивом бронировании в цветах украинского флага.

Кристина Решетник

Жена ведущего Григорий Решетника также поздравила украинцев с Днем Конституции. "27 лет главному документу нашего государства. Много выпало испытаний на судьбу нашей мамочки, но ничего – поборем, выстоим и одолим. Украина и ВСУ – сила", – написала она.

Оля Цыбульская

Звезда показала свое фото в традиционных одеждах и написала трогательные слова: "Моя свободная, независимая, родная и единственная Украина. С Днем Конституции".

Напомним, что когда Украина обрела независимость в 1991 году, главного закона не было 5 лет. Однажды в июне 1996 года депутаты работали целых 23 часа, чтобы Верховная Рада наконец-то утвердила главный закон государства – Конституцию Украины. В 9:18 утра 28 июня это произошло и тогдашний глава парламента Александр Мороз сказал: "Есть Конституция!" Утвердительно проголосовали 315 народных избранников.